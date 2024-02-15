Сведения о размещении Россией ядерного оружия в космосе назвали вбросом

«До сих пор у России не было планов разместить ядерные боеголовки в космосе и бить ими спутники США. Такие публикации являются банальным вбросом с целью надавить на конгресс в выделении денег Израилю и Украине», - сказал он.

Коротченко отметил, что такие слухи являются частью обширной информационной операции против России.

«В нашем распоряжении есть гораздо лучшие и дешевые способы, чтобы подавить американские спутники. Это просто вопрос правильного подхода. С точки зрения применения вывод ядерного оружия в космос неэффективен», - добавил военный аналитик.

Ранее телеканал ABC сообщил, что намерение России вывести ядерное оружие на орбиту стало темой обсуждения представителя Белого дома Джейка Салливана на секретной встрече с членами американского конгресса.