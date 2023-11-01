«Суверенное государство». В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан
Власти Казахстана развивают отношения с другими странами по своему усмотрению. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану, сообщил ТАСС.
«Казахстан - это суверенное государство», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Он добавил, что Россию и Казахстан связывают исторические отношения стратегического партнерства. Республика является союзником РФ, интересы обеих стран объединены во многих интеграционных форматах.
«И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», - заявил Песков.
Макрон прибыл в Астану с официальным визитом утром 1 ноября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал это событие историческим. Главы двух стран провели переговоры в узком формате. Стороны обсудили вопрос укрепления политического диалога, а также углубление сотрудничества в различных сферах.