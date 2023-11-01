01 ноября 2023, 14:21

«Суверенное государство». В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Пресс-служба Президента Российской Федерации
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Власти Казахстана развивают отношения с другими странами по своему усмотрению. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Астану, сообщил ТАСС.

«Казахстан - это суверенное государство», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что Россию и Казахстан связывают исторические отношения стратегического партнерства. Республика является союзником РФ, интересы обеих стран объединены во многих интеграционных форматах.

«И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», - заявил Песков.

Макрон прибыл в Астану с официальным визитом утром 1 ноября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал это событие историческим. Главы двух стран провели переговоры в узком формате. Стороны обсудили вопрос укрепления политического диалога, а также углубление сотрудничества в различных сферах.

Казахстан Кремль Дмитрий Песков Эммануэль Макрон
01 ноября 2023, 15:24
Десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа — СМИ
unsplash.com
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В результате повторного удара Армии обороны Израиля по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джабалия, погибли десятки человек. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По данным издания, ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 ракет.

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сектор Газа полностью отрезали от связи. Там перестали работать телевидение и интернет-коммуникации.

Накануне официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что палестинский анклав превратился в кладбище для детей. По его словам, число погибших в секторе Газа несовершеннолетних превысило 3,4 тысячи.

До этого депутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российские парламентарии призвали остановить использование оружия на Ближнем Востоке.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 14:59
«Газпром» допустил транзит газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан в третьи страны
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«Газпром» не исключает транзит газа через государства Средней Азии в третьи страны. Такое заявление сделал глава холдинга Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума, сообщил ТАСС.

Речь идет о Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Возможность поставок голубого топлива через эти государства существует, отметил глава «Газпрома».

«Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», - подчеркнул Миллер.

«Газпром» также планирует подписать досрочные соглашения с указанными странами о поставках газа в течение 15 лет. Голубое топливо потребуется как для газификации самих государств, так и для транзита в третьи страны.

Ранее Миллер сообщил, что Россия начнет поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту не позже 2027 года. Он напомнил, что стороны подписали новое соглашение по строительству газопровода, которое вступило в силу.

Газ Газпром
01 ноября 2023, 14:48
Россияне не перестали подавать заявки для репатриации в Израиль — посол
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Посольство Израиля в России продолжает обрабатывать заявки россиян на репатриацию. Запросов меньше не стало, сообщил ТАСС посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви.

«Работа идет нормально. То есть нет сейчас особенных перебоев. Заявлений точно меньше не стало», - подчеркнул он.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов призвал дипломата безопасно вывезти россиян из сектора Газа. С начала израиле-палестинского конфликта более 400 граждан РФ и их семей попросили эвакуацию из анклава.

Дипломатическая миссия России в Палестине подготовила список желающих покинуть Газу. По словам посла Абделя Хафиз Нофаля, после открытия КПП «Рафах» эвакуированные смогут переправиться в Египет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что страна работает над решением вопроса с россиянами, попавшими в плен палестинских радикалов ХАМАС.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 13:54
Первые автомобили скорой помощи выехали с территории сектора Газа
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Первые машины скорой помощи перевезли раненых из палестинского анклава через египетскую границу. Об этом РИА «Новости» сообщил источник на КПП «Рафах».

«Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет», - подчеркнул он.

Пропускной пункт открыли для вывоза пострадавших в секторе Газа иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. По информации издания, из анклава планируют эвакуироваться более 500 человек. Раненых жителей перевезут в две египетские больницы, располагающиеся в провинции Северный Синай.

Палестинское движение ХАМАС составило список иностранных граждан , которым разрешили 1 ноября покинуть сектор Газа через границу с Египтом. В перечень вошли обладатели паспортов Японии, Австрии, Финляндии, Индонезии, Чехии и других государств.

Ранее ЦАХАЛ начал проводить ожесточенные бои в секторе Газа в рамках третьей фазы войны с ХАМАС. Израильские войска зашли в глубину территории палестинского анклава и атаковали форпост на севере региона.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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