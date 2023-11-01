«Суверенное государство». В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа — СМИ

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В результате повторного удара Армии обороны Израиля по жилому кварталу в секторе Газа, где располагается лагерь беженцев Джабалия, погибли десятки человек. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По данным издания, ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 ракет.

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сектор Газа полностью отрезали от связи. Там перестали работать телевидение и интернет-коммуникации.

Накануне официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что палестинский анклав превратился в кладбище для детей. По его словам, число погибших в секторе Газа несовершеннолетних превысило 3,4 тысячи.

До этого депутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Российские парламентарии призвали остановить использование оружия на Ближнем Востоке.