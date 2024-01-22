Суровая зима в США привела к гибели 89 человек

В Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне - 16. Три человека получили серьезные травмы при падении дерева на автомобиль. Больше всего ДТП, падений деревьев и других ЧП из-за погодных условий зафиксировали в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Нью-Йорке, Вашингтоне и других штатах.

Власти Орегона объявили режим ЧС после того, как ледяные штормы оставили без электричества 45 тысяч человек. Проблемы с электроэнергией также наблюдались в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане. В Чикаго температура воздуха упала до - 34 градусов, после этого школы в штате приостановили работу.

В субботу, 21 января, сообщалось о 61 погибшем в Соединенных Штатах из-за арктического циклона. В ряде американских штатов синоптики прогнозируют морозы до –35 градусов.