Сурков назвал победу России шагом к интеграции «Великого Севера»

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«Будет Великий Север - Россия, Европа и США, которые образуют общее социокультурное пространство. Северный триединый кластер», - указал он.

Сурков отметил, что появление Севера вытекает из определения «Глобальный Юг».

«Не бывает Юга без Севера. Когда-то понятие „Глобального Севера“ являлось фактически синонимом Запада, однако не прижилось. Теперь контуры Великого Севера начали проступать», - добавил бывший советник президента.

По его мнению, для этого процесса уже ушли века, но потребуются еще десятилетия.

Ранее Сурков заявил, что в скором времени наступит новая высокотехнологичная форма государства - безлюдная демократия. Причиной этому он назвал неизбежную роботизацию и цифровизацию политической системы.

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