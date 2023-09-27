Сурков назвал победу России шагом к интеграции «Великого Севера»
Победа России в специальной операции не только изменит саму страну и коллективный Запад, но и послужит воссоединению «Великого Севера». Об этом в статье на портале «Актуальные комментарии» написал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.
«Будет Великий Север - Россия, Европа и США, которые образуют общее социокультурное пространство. Северный триединый кластер», - указал он.
Сурков отметил, что появление Севера вытекает из определения «Глобальный Юг».
«Не бывает Юга без Севера. Когда-то понятие „Глобального Севера“ являлось фактически синонимом Запада, однако не прижилось. Теперь контуры Великого Севера начали проступать», - добавил бывший советник президента.
По его мнению, для этого процесса уже ушли века, но потребуются еще десятилетия.
Ранее Сурков заявил, что в скором времени наступит новая высокотехнологичная форма государства - безлюдная демократия. Причиной этому он назвал неизбежную роботизацию и цифровизацию политической системы.
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