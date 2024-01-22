Супруги-россияне погибли в разбившемся в Афганистане самолете

Дипломат добавил, что четверо выживших членов экипажа находятся в Кабуле. Российские дипломаты уже встретились с ними.

О том, что на борту были двое россиян, сообщалось почти сразу после ЧП, однако данных об их судьбе не поступало. СМИ писали, что известный в Волгодонске бизнесмен отдыхал с 64-летней женой в Таиланде, но медики диагностировали у женщины септический шок - предварительно, у нее была аллергия на обезболивающее. Пациентку отправили в госпиталь, где она находилась в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. В итоге после праздников ее решили перевезти в Россию.

На борту самолета выжили четверо из шести. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой», поскольку самолет развалился, но большинство людей выжили. Он признался, что гордится сыном и считает, что он и другие пилоты совершили подвиг, посадив самолет в горах.