22 января 2024, 14:58

Супруги-россияне погибли в разбившемся в Афганистане самолете

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В самолете Falcon 10 в Афганистане погибли супруги из Волгодонска Ростовской области. Информацию подтвердил телеканалу «Звезда» посол России Дмитрий Жирнов.

Дипломат добавил, что четверо выживших членов экипажа находятся в Кабуле. Российские дипломаты уже встретились с ними.

О том, что на борту были двое россиян, сообщалось почти сразу после ЧП, однако данных об их судьбе не поступало. СМИ писали, что известный в Волгодонске бизнесмен отдыхал с 64-летней женой в Таиланде, но медики диагностировали у женщины септический шок - предварительно, у нее была аллергия на обезболивающее. Пациентку отправили в госпиталь, где она находилась в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ. В итоге после праздников ее решили перевезти в Россию.

На борту самолета выжили четверо из шести. Отец одного из пилотов, офицер-ракетчик Аркадий Грачев в беседе с «360» призвал называть случившееся не «катастрофой», а «жесткой посадкой», поскольку самолет развалился, но большинство людей выжили. Он признался, что гордится сыном и считает, что он и другие пилоты совершили подвиг, посадив самолет в горах.

Афганистан Самолеты
22 января 2024, 12:22
Канделаки запретят въезд в Казахстан
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Российской телеведущей Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Такое заявление сделал представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщило КазТАГ.

«Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», - заявил Смадияров.

Причиной, как указало агентство, стала публикация журналистки в Telegram-канале «о вытеснении русского языка». Она привела в пример инициативу о переименовании нескольких железнодорожных станций.

Ранее Канделаки рассказала, что началась работа над третьим ремейком советской комедии. В новогодние праздники в эфир вышел фильм под названием «Иван Васильевич меняет все», которая стала сатирической пародией на комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая и продюсер. С сентября 2021 года - заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение». В феврале 2022 года она стала директором телеканала ТНТ.

Казахстан Русский язык Фильмы Телевидение
22 января 2024, 12:03
Лукашенко проведет переговоры с Путиным перед заседанием Высшего госсовета
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в формате один на один. Об этом сообщил глава республики на заседании с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Видео с встречи опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко запланировал встречу с Путиным перед грядущим заседанием Высшего госсовета (ВГС). Он отметил, что примерная повестка мероприятия уже готова. Но никто не запрещает вносить изменения, уточнил RT.

«Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры даже в формате один на один, <…>, обсудим принципиальные вопросы», - подчеркнул президент Белоруссии.

Приоритетным вопросом заседания ВГС он назвал выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции.

Лукашенко назвал 2024-й год шумным и сложным. По его словам, в наступившем году мир ждут грандиознейшие события.

Белоруссия Александр Лукашенко Переговоры Владимир Путин Союзное государство
22 января 2024, 11:55
Отказ Аргентины вступить в БРИКС не повлияет на планы объединения
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Отказ Аргентины от присоединения к БРИКС не повлияет на планы организации по укреплению стратегического партнерства в различных сферах. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия с уважением относится к суверенному выбору властей Аргентины.

«В то же время решение Аргентины никак не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие по всем трем магистральным направлениям - в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов», - указал дипломат.

О «замене» Аргентины в организации на другую страну речь не идет, поскольку это «не футбольный матч» - приглашение высылали конкретным государствам, пояснил замминистра.

Рябков напомнил, что российское председательство в 2024 году ставит перед собой задачу органичной интеграции новых участников в БРИКС. Он назвал организацию «самодостаточным объединением со своими традициями, процедурами и ценностями», а ее расширение - свидетельством роста ее авторитета, но не самоцелью.

Кремль также с уважением отнесся к решению Аргентины.

Аргентина МИД РФ БРИКС
22 января 2024, 11:06
Половина побережья Ниццы и сквер в Париже «найдут» по указу Путина о госсобственности — историк
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Российской империи принадлежали владения в Ницце и Париже, счета в Швейцарии и Великобритании. Указ о поиске и юридической защите госсобственности распространится на объекты недвижимости, лесные массивы, заводы и сквер за рубежом, заявил РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий.

«Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер», - сказал он.

В XIX–XX веках, по словам историка, члены императорской семьи покупали рудники, фабрики, судоверфи и мастерские. Российской империи принадлежала буквально половина побережья Ниццы. Александр Крушельницкий сообщил, что в банках Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии и Австро-Венгрии открывали счета русских промышленников и аристократов.

Научный сотрудник института российской истории РАН, гендиректор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что Россия сможет претендовать на объекты в Иерусалиме. По его информации, многие объекты Российской империи и СССР не перевели в собственность России, и она заинтересована в них.

Президент России Владимир Путин утвердил выделение субсидии на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимости Российской империи и СССР заграницей. Предприятие по управлению собственностью за рубежом займется этим.

СССР Недвижимость История Владимир Путин Франция

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