04 августа 2024, 02:15

Супруг Камалы Харрис рассказал об измене в первом браке

РИА «Новости»
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Муж вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис Дуг Эмхофф признался, что в первом браке изменял своей жене Керстин. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

Телеканал отметил, что супруг Харрис заявил об этом до того, как газета Daily Mail сообщила, что у него была интрижка с одной из учительниц его тогда еще маленькой дочери. Женщина якобы забеременела и сделала аборт, а брак Эмхоффа из-за измены распался.

При этом команде президента США Джо Байдена об этом было известно, так как они проверяли биографии всех кандидатов в вице-президенты. Харрис тоже была в курсе, так как Эмхофф признался ей еще до свадьбы в 2014 году.

Телеканал отметил и то, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Керстин даже публично защищала Харрис, когда республиканцы раскритиковали последнюю за отсутствие детей.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях анонсировал дебаты с Харрис на площадке в Пенсильвании 4 сентября.

США Мужчины Выборы президента США Камала Харрис
04 августа 2024, 02:36
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
РИА «Новости»
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Польского бригадного генерала Артура Якубчика по просьбе союзников решили отозвать из Международного военного штаба при штаб-квартире НАТО из-за расистского поведения. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Генерала подозревают в нарушениях при проведении конкурса на должность начальника отдела по разведывательной политике в департаменте разведки и безопасности в штаб-квартире альянса. Он пытался продвинуть польского кандидата. Поведение Якубчика оценили как гомофобное и расистское.

«Это, к сожалению, еще одно роковое кадровое решение наших предшественников», - написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей.

Издание отметило, что поляки начали покидать свои посты в НАТО, теряя позиции в союзных структурах. Отмечается, что по неофициальной информации польский кандидат претендовал на должность заместителя генсека НАТО.

Этой весной со скандалом сняли с должности командира Еврокорпуса польского генерал-лейтенанта Ярослава. Громадзиньского. Служба военной контрразведки Польши начала в отношении него проверку.

Расизм Военные НАТО Польша
04 августа 2024, 02:27
Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заключил великолепную сделку по обмену заключенными со странами Запада. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Атланте, сообщил RT.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», - сказал он.

По мнению бывшего американского лидера, для Соединенных Штатов эта договоренность была ужасной. США вернули людей, но власти заключают ужасные сделки, резюмировал Трамп.

Также политик назвал Россию главным выгодоприобретателем от проведенного обмена заключенными, потому что смогла заключить сделку с целым рядом стран НАТО. Он добавил, что детали договоренностей ему не сообщали.

Один из крупнейших обменов освобожденными заключенными состоялся в аэропорту Турции. Россиян на родину передали семь государств. Российская Федерация со своей стороны обменяла 16 заключенных. Путин лично встретил у трапа самолета вернувшихся соотечественников.

США Заключенные Дональд Трамп Россия Владимир Путин
04 августа 2024, 01:21
В Британии сообщили о нападении на судно у побережья Йемена
РИА «Новости»
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Торговое судно атаковали в 125 километрах от берегов Йемена вечером 3 августа. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Капитан рассказал, что в судно попало неизвестное взрывное устройство, но члены экипажа не пострадали. Нападение произошло к востоку от Адена в Йемене. Власти начали расследование.

Представители UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность при прохождении в этом районе, а также сообщать о любой подозрительной активности.

Позже в UKMTO уточнили информацию.

«Офицер по вопросам безопасности сообщает, что судно было поражено ракетой. Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено», - уточнили в центре.

Кроме того, судно продолжило движение в порт назначения.

В конце июля американские и британские военные нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена,. До этого хуситы из «Ансар Алла» ударили баллистическими ракетами по американскому судну Pumba в Красном море и целям в районе израильского города Эйлат.

Великобритания Ракеты Корабли Боевики Йемен
03 августа 2024, 23:35
«Приходили с ножами». Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о драках в тюрьмах США
РИА «Новости»
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Возвращенный из в США в рамках обмена россиянин Роман Селезнев заявил, что с ним плохо обращались в американских тюрьмах. Об этом он рассказал «Известиям».

Россиянин находился в заключении в Соединенных Штатах 10 лет. За это время он побывал в нескольких тюрьмах, сложнее всего ему было в Атланте.

«Меня закинули в тюрьму строгого режима в Джорджии, чтобы надавить на меня. Они хотели, чтобы я какие-то секреты им рассказал, которыми я совершенно не владею», - рассказал Селезнев.

По словам россиянина, там думали, что он хакер, работавший на спецслужбы.

«Я даже не понимаю, какую информацию они хотели узнать потому что я всяческие разговоры прерывал и не хотел на эту тему говорить. Тогда стали подсылать людей, которые приходили с ножами», - вспоминает он.

Селезнев считает, что все потасовки обошлись без травм. При этом он отметил, что ему приходилось драться.

Вечером 1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Президент России Владимир Путин лично встретил у трапа самолета вернувшихся россиян.

США Заключенные Тюрьмы Россия Хакеры

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