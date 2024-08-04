Супруг Камалы Харрис рассказал об измене в первом браке

Телеканал отметил, что супруг Харрис заявил об этом до того, как газета Daily Mail сообщила, что у него была интрижка с одной из учительниц его тогда еще маленькой дочери. Женщина якобы забеременела и сделала аборт, а брак Эмхоффа из-за измены распался.

При этом команде президента США Джо Байдена об этом было известно, так как они проверяли биографии всех кандидатов в вице-президенты. Харрис тоже была в курсе, так как Эмхофф признался ей еще до свадьбы в 2014 году.

Телеканал отметил и то, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Керстин даже публично защищала Харрис, когда республиканцы раскритиковали последнюю за отсутствие детей.

Ранее Дональд Трамп в соцсетях анонсировал дебаты с Харрис на площадке в Пенсильвании 4 сентября.