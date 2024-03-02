Супероружие России шокировало Британию

«У этой ракеты совершенно ошеломляющие 35 метров длины, она весит больше 200 тонн и способна навестись на несколько целей независимо, после чего поразить их одновременно», - отметили журналисты.

Авторы публикации также напомнили, что «Сармат» работает на дальности до 18 тысяч километров, то есть покрывает большую часть США и всю Европу.

«Она способна устроить настоящий конец света», - заключили они.

«Сармат» является стратегическим ракетным комплексом России, он заменит стоящие в ракетных войсках установки «Воевода».

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что в ближайшее время страна продемонстрирует новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве в Вооруженных силах.