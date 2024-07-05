Сунак ушел в отставку после победы лейбористов на выборах в Великобритании

Политик выступил на Даунинг-стрит с последней речью в качестве главы правительства. Он признал поражение и извинился перед избирателями. Сунак объявил об уходе с поста премьера и лидера тори.

«Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. <…> Я считаю, что эта страна стала безопаснее, сильнее и надежнее, чем 20 месяцев назад», - сказал он.

Лейбористы получили подавляющее большинство голосов, кардинально изменив политический ландшафт Великобритании после 14 лет правления консерваторов. Им достанутся не менее 412 мест. Консервативная партия потеряла более 250 мандатов.