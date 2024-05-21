21 мая 2024, 08:53

Сунак публично извинился перед британцами

РИА «Новости»
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед гражданами страны за ситуацию с заражением гепатитом С и ВИЧ тысяч людей в 1970–1980-х годах. Его слова привела пресс-служба правительства.

В опубликованном докладе говорилось, что на ВИЧ донорскую кровь в Британии не проверяли с 1986 года, а на гепатит С - до 1991 года. В результате переливаний заражение получили порядка 30 тысяч человек, около трех тысяч из них скончались.

Автор исследования сэр Брайан Лэнгстафф подчеркнул, что медики знали про риски и принимали решение о переливании крови даже в тех ситуациях, когда для пациента это не требовалось. Разбирательство по делу начали еще в 2017 году по поручению Терезы Мэй. Правительство тогда обещало выплатить пострадавшим сторонам компенсации.

Ранее главный внештатный нарколог Подмосковья назвал основные факторы риска заражения ВИЧ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед гражданами страны за ситуацию с заражением гепатитом С и ВИЧ тысяч людей в 1970–1980-х годах. Его слова привела пресс-служба правительства.

Великобритания ВИЧ Риши Сунак
21 мая 2024, 07:37
Уехавшие из Белоруссии оппозиционеры остались без имущества
Unsplash
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В Белоруссии суды конфисковали имущество как минимум девяти оппозиционеров, выехавших за рубеж. Им вынесли заочные приговоры за антигосударственную деятельность.

Уехавшие за границу участники акций протеста , по информации телеканала ОНТ , призывали ввести санкции против своей страны. Находясь за рубежом, они продолжали сдавать свои квартиры в аренду и получать от этого доход. Против оппозиционеров возбудили уголовные дела, и суды конфисковали их имущество в качестве компенсации ущерба по заочным приговорам.

Журналисты заявили о списке из 100 человек, которым грозит конфискация. В эфире телеканала назвали имена девяти человек, которые уже лишились имущества. В их числе дочь оппозиционера Павла Латушко Яна.

Компенсировать ущерб от протестных акций в Минске в 2020 году призывал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что восстановление города стоило денег.

Белоруссия Суд Приговоры Недвижимость Протесты после выборов в Белоруссии Мигранты на границе Польши и Белоруссии
21 мая 2024, 07:25
США испугались обвинений от Ирана в гибели Раиси
РИА «Новости»
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Американские чиновники опасаются, что Иран возложит вину за крушение вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на США или Израиль. Об этом написала газета Politico.

«В администрации Джо Байдена чиновники опасаются, что Иран возложит на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб Раиси», - отметили авторы.

В Белом доме надеются на сохранение регионального статуса-кво, однако опасаются, что обвинения от иранской стороны спровоцируют рост напряженности с Израилем.

«В воскресенье администрация Байдена с тревогой следила за новостями о пропавшем вертолете и раздумывала, как это повлияет на общую обстановку на Ближнем Востоке», добавили журналисты.

Вертолет Раиси пропал с радаров в воскресенье, 19 мая. На следующий день обломки вертолета обнаружили в труднодоступном районе. Все члены экипажа и пассажиры, включая Раиси, погибли.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
21 мая 2024, 06:16
Заявление Пентагона о поддержке МУС назвали образцом двойных стандартов
Unsplash
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США по-разному отнеслись к решениям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля. Это еще раз доказало, что Белый дом придерживается двойных стандартов, заявил посол в Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал в Telegram-канале представительства заявление главы Пентагона Ллойда Остина о действиях МУС. Министр обороны пообещал поддерживать разбирательство по преступлениям на Украине, несмотря на планы по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Антонов обвинил власти США в лицемерии.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия», - заявил он.

По мнению Антонова, США использовали правозащитную проблематику ради сведения счетов с неугодными странами. Белый дом отрицал легитимность МУС, когда он затрагивал интересы Штатов и их союзников, но поддерживал, когда вели расследование против его врагов.

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху , министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех военачальников палестинского движения ХАМАС. Премьер назвал это проявлением антисемитизма.

США Израиль Пентагон Суд Россия
21 мая 2024, 04:22
«Ужаленный самим собой скорпион». Захарова оценила реакцию США на ордер МУС
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США относительно запроса прокурором МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По ее словам, она напомнила ей поведение ужалившего самого себя скорпиона.

Реакция американских властей также напоминает «паука, запутавшегося в собственной паутине», написала она в своем Telegram-канале.

«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры - визитная карточка англосаксов», - подчеркнула дипломат.

Ранее прокурор МУС Ахмад Кан потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив политиков в совершении военных преступлений и преступлений против человечества на территории сектора Газы.

Израильский премьер возмутился из-за этого решения, заявив, что это проявление «нового антисемитизма».

США Израиль Уголовное дело Суд Мария Захарова МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины

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