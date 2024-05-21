Сунак публично извинился перед британцами

В опубликованном докладе говорилось, что на ВИЧ донорскую кровь в Британии не проверяли с 1986 года, а на гепатит С - до 1991 года. В результате переливаний заражение получили порядка 30 тысяч человек, около трех тысяч из них скончались.

Автор исследования сэр Брайан Лэнгстафф подчеркнул, что медики знали про риски и принимали решение о переливании крови даже в тех ситуациях, когда для пациента это не требовалось. Разбирательство по делу начали еще в 2017 году по поручению Терезы Мэй. Правительство тогда обещало выплатить пострадавшим сторонам компенсации.

Ранее главный внештатный нарколог Подмосковья назвал основные факторы риска заражения ВИЧ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед гражданами страны за ситуацию с заражением гепатитом С и ВИЧ тысяч людей в 1970–1980-х годах. Его слова привела пресс-служба правительства.