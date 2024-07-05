Сунак попросил прощения у однопартийцев

«Мне очень жаль, что мы не сумели добиться того, чего заслуживали теми усилиями, которые приложили», - сказал политик, обращаясь к участникам предвыборной кампании и кандидатам в парламент от партии.

Сунак добавил, что на посту премьер-министра отдал работе все свои силы, однако избиратели послали очень четкий сигнал - правительство Великобритании обязано измениться.

На выборах в британский парламент подавляющим числом голосов победу одержала Лейбористская партия после 14 лет нахождения консерваторов у власти. Новым премьер-министром страны стал председатель Лейбористской партии Кир Стармер.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru предположил, что при Стармере Британия продолжит агрессию против РФ.