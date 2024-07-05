05 июля 2024, 18:58

Сунак попросил прощения у однопартийцев

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак попросил прощения у однопартийцев после поражения на парламентских выборах. Его слова привело издание Sky News.

«Мне очень жаль, что мы не сумели добиться того, чего заслуживали теми усилиями, которые приложили», - сказал политик, обращаясь к участникам предвыборной кампании и кандидатам в парламент от партии.

Сунак добавил, что на посту премьер-министра отдал работе все свои силы, однако избиратели послали очень четкий сигнал - правительство Великобритании обязано измениться.

На выборах в британский парламент подавляющим числом голосов победу одержала Лейбористская партия после 14 лет нахождения консерваторов у власти. Новым премьер-министром страны стал председатель Лейбористской партии Кир Стармер.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru предположил, что при Стармере Британия продолжит агрессию против РФ.

Великобритания Риши Сунак
05 июля 2024, 19:33
Названы имена новых глав МИД и Минобороны Британии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Лэмми, министерство обороны возглавил Джон Хили. Их кандидатуры утвердил король Карл III после представления новым премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила пресс-служба главы правительства королевства.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми, член парламента, назначен на пост государственного секретаря по иностранным делам, содружеству и развитию. <…> Достопочтенный Джон Хили, член парламента, - государственным секретарем по вопросам обороны» - указали в тексте заявления.

Также в список вошли все новые члены правительства. Впервые в истории пост канцлера казначейства Великобритании (или министра финансов) получила женщина. Его заняла Рейчел Ривз.

Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании в пятницу, 5 июля, после аудиенции у короля Карла III. На выборах возглавляемая новым главой правительства Великобритании партия Лейбористов получила большинство мест в парламенте. Последние 14 лет пост премьер-министра и парламентское большинство сохраняли консерваторы.

Великобритания Карл III Кир Стармер
05 июля 2024, 18:08
Орбан назвал главную задачу председательства Венгрии в ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главной задачей председательства Венгрии в Евросоюзе в ближайшие шесть месяцев станет борьба за мир. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Главной задачей в предстоящие полгода нашего европейского председательства будет борьба за мир», - сказал он.

Переговоры Путина и Орбана прошли ранее 5 июля. Российский лидер отмечал, что страны не оставляют ведение результативного диалога , несмотря на непростую геополитическую обстановку. Он отметил, что Россия и Венгрия продолжают работу над атомной станцией «Пакш» и развивают проект в сфере энергетики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что высоко ценит линию Орбана и попытки сопоставить позиции России и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что Орбан не передавал Путину никаких посланий от Зеленского.

Венгрия Россия Евросоюз
05 июля 2024, 16:38
Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Известная народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Причины смерти артистки не раскрыли.

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 году. В 1968 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу скрипки. Солировала в Московской филармонии, исполняла классические произведения грузинских композиторов, Антонио Вивальди и других.

С 1964 по 1981 годы Исакадзе играла на скрипке Страдивари, в 90-х годах переехала жить во Францию и Германию. В 2002 году получила английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».

Музыка
05 июля 2024, 14:23
Отношения Турции и Сирии могут стать лучше благодаря Путину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию может положить начало новому переговорному процессу страны с Сирией. На это указал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

«Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования. Сирии, чья инфраструктура была разрушена, а народ дезорганизован, необходимо встать на ноги и положить конец нестабильности», - заявил он.

Одной из главных проблем Эрдоган назвал деятельность в Сирии организаций, которые связаны с Рабочей партией Курдистана и признаны в Турции террористическими. Он призвал к их уничтожению.

«Мирные ветры, которые будут дуть в Сирии, и мирный климат, который будет царить на всей территории Сирии, также необходимы для возвращения миллионов людей, рассеянных в разных странах, на родину. Мы всегда протягивали и будем протягивать руку дружбы нашему соседу Сирии. Мы всегда будем поддерживать процветающую, единую и цельную Сирию», - сказал турецкий президент.

Ранее офис Эрдогана не подтвердил информацию о готовящейся осенью встрече с Башаром Асадом в России.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин

Новости по теме