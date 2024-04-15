15 апреля 2024, 18:47

Сумма конфискованных в Германии активов РФ достигла 3,9 миллиарда евро

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В Германии заморозили около 3,9 миллиарда евро из российских активов. Об этом РБК рассказали в Минфине ФРГ.

В озвученную сумму входят деньги, инвестиции и яхты физлиц и организаций, попавших под санкции, и замороженные активы Центробанка.

«Для нас по-прежнему важно, чтобы решение [по конфискации активов] было юридически жизнеспособным», - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что Центральный депозитарий ценных бумаг имеет право на получение прибыли за счет активов Банка России.

Еще в январе 2024 года сумма замороженных активов РФ в Германии составляла примерно 4,1 миллиарда евро. В министерстве отметили, что она подвержена колебаниям на рынке, кроме того, некоторые лица исключили из санкционного списка.

Ранее специалист по санкциям Фрэнсис Бонд предположил, что Великобритании могут потребоваться десятилетия, чтобы через суд конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Все дело в отсутствии правоприменительной практики.

Инвестиции Германия Банки
15 апреля 2024, 19:13
Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как сообщили в пресс-службе российского аппарата, коллеги обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», - передали в пресс-службе.

Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, сообщили «Известия».

На Ближнем Востоке обострился ирано-израильский конфликт , который рискует обернуться большой войной. Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов.

США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и призвали мировое сообщество осудить агрессию. Однако произраильские силы в своей пропаганде начали переходить все логические линии , оправдывая атаку по посольству в Дамаске.

Израиль Россия Переговоры Ближний Восток
15 апреля 2024, 19:08
Израиль отложил наземную операцию в Рафахе из-за атаки Ирана
РИА «Новости»
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Израиль изменил планы по началу наземной операции в Рафахе на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника.

«Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана», - отметили в сообщении.

Операция Ирана в ночь на 14 апреля продемонстрировала, что небольшим арсеналом он в состоянии пробить израильскую систему ПВО. Это своего рода учения, Израиль стал для Ирана испытательным полигоном - на нем проверили реальные боевые возможности, от хакеров до операторов боевых дронов. Иран убедился в своих силах, узнал слабые места сионистского режима, в том числе хваленого «Железного купола».

Израиль Ракеты Иран ПВО
15 апреля 2024, 19:02
Азербайджан вернул на родину почти всех задержанных военнослужащих Армении
РИА «Новости»
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Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях. Об этом сообщил замглавы азербайджанского МИД Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде ООН.

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению», - процитировало Мамедова агентство APA.AZ.

Суд рассматривает иск Армении по обвинению Азербайджана в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Как утверждает заместитель министра иностранных дел, задержание армян, которые еще остаются в Азербайджане, с расовой дискриминацией никак не связано. По его словам, с ней не имеют ничего общего и обвинения Армении в насильственном выселении ее жителей.

Эльнур Мамедов заверил, что Азербайджан «серьезно относится к этим претензиям» и сотрудничает с армянской стороной ради обеспечения «прозрачности, взаимного доверия».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал два важных пункта мирного договора, по которым пока не удалось договориться с Азербайджаном.

Армения Суд Преступления Военные Азербайджан
15 апреля 2024, 18:59
Госдеп признался в желании уничтожить «Арктик СПГ — 2»
РИА «Новости»
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Американское руководство планирует помешать России реализовать проект «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам помощника главы Госдепа Джеффри Пайетта, США хотят уничтожить проект по сжижению газа и используют для этого различные инструменты давления, в том числе санкции.

«Мы хотим гарантировать, что „Арктик СПГ - 2“ будет мертвым», - подчеркнул представитель Госдепа.

Белый дом прекратил поставки специализированных танкеров в Россию и ввел меры для ограничения строительства альтернативных судов, указали в издании.

Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о планах США помешать российской стороне экспортировать энергетические ресурсы, в том числе природный газ. По его словам, ради этой цели американское правительство ввело против страны беспрецедентное количество санкций, сообщил RT.

В апреле агентство Reuters предположило, что России придется сократить проект «Арктик СПГ-2» из-за введенных США ограничений. По информации издания, «Новатэк» собирается задействовать оборудование для третьей линии проекта на заводе по производству СПГ в Мурманске.

Американское руководство планирует помешать России реализовать проект «Арктик СПГ - 2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

США Белый дом в США Газ Россия Экономика

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