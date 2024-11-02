02 ноября 2024, 02:16

Сумма исков к Google в России превысила богатство всего мира

РИА «Новости»
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Количество штрафов, назначенное российским судом корпорации Google, превысило мировое богатство. Об этом сообщила американская газета Washington Post.

«По данным Boston Consulting Group, размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов», - заявили журналисты.

Также они отметили, что по информации Всемирного банка, сумма штрафов к Google превысила прошлогодний мировой ВВП, составивший примерно 105,4 триллиона долларов.

Российский суд назначил штраф американской корпорации за невыполнение требований по восстановлению профилей телеканалов на YouTube.

Судьи постановили, что после девяти месяцев с момента вступления требования в силу, против Google ежедневно начисляют штраф на сумму 100 тысяч рублей. Каждую неделю ее удваивают. В конце октября стало известно, что она дошла до двух ундециллионов рублей. Один ундециллион - это число с 36-ю нулями.

Штрафы Google Рубль Суд Россия Всемирный банк ВВП
02 ноября 2024, 01:16
Количество погибших от падения козырька на вокзале в Нови-Саде возросло до 14
Freepik
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Число жертв под обрушившимся бетонным козырьком железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде в Сербии достигло 14. Об этом сообщило информационное агентство Tanjug.

Журналисты привели заявление Высшей прокуратуры города.

«В ходе расследования обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на данный момент из-под руин извлечены 14 тел», - сообщили полицейские.

Как заявил глава государства Александр Вучич, восемь погибших были сербами, один - из Северной Македонии. Личности других пятерых человек пока не установили. Власти страны объявили 2 ноября днем национального траура.

Ранее сообщали о восьмерых погибших от упавшего козырька. Как заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, на месте ЧП работают специалисты.

Обрушения Сербия Александр Вучич
01 ноября 2024, 22:16
Стало известно, что сказал Медведеву Буш-младший о Саакашвили 2004 году
РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Джордж Буш-младший в 2004 году назвал действовавшего тогда главу Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем». Об этом рассказал в беседе с RT заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вспомнив их дружеский диалог с политиком.

По словам Медведева, это произошло когда он возглавлял администрацию президента России и отправился в США по работе. Там политик встретился с Джорджем Бушем-младшим.

«Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях <…> В такой дружеской манере, все нормально», - рассказал зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что в разговоре Буш-младший перешел на тему Грузии, назвав Саакашвили «хорошим парнем». Тогда это утверждение показалось Медведеву удивительным. Он ответил фразой «поживем-увидим».

«Как говорят у нас, „как накаркал“ Джордж Буш-младший», - подытожил заместитель совета безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев назвал категорию мигрантов, которые должны покинуть Россию. По его мнению, это те, кто нигде не учится и не работает.

Грузия США Дмитрий Медведев Россия Работа Михаил Саакашвили Совет безопасности РФ
01 ноября 2024, 18:56
Восемь человек стали жертвами обрушения козырька вокзала в Сербии
Pxhere
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При обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад погибли восемь человек. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, чьи слова привело РИА «Новости».

«Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована», - сказал он.

Еще два человека остаются под завалами. Специалисты работают над их спасением. По словам Дачича, под обломками находятся женщина и подросток.

Накануне в Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате произошло частичное обрушение здания. Жертвами ЧП стали пять человек, троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Обрушения Сербия
01 ноября 2024, 10:17
Госдуму призвали оставить Британию без приставки «Велико»
Unsplash
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«Ветераны России» выступили с инициативой убрать слово «Великая» из названия Великобритании в учебных материалах. В интервью изданию Life.ru глава общественной организации Ильдар Резяпов объяснил, что нынешняя политическая ситуация в Великобритании не соответствует понятию «великая держава».

В прошлом Великобритания действительно была независимой страной с влиятельными правителями и процветающей экономикой, отметил Резяпов. Но в настоящее время государство переживает экономические, социальные и промышленные проблемы.

По его мнению, Британия сейчас - «разменная монета». Страна представляет собой объект политических махинаций и манипуляций, которые приводят к эскалации напряженности.

«Для нас очевидно, что такое государство не может носить название „Великая“», - заявил Резяпов.

Ранее историк Олег Матвеев рассказал, что Великобритания давно запустила кампанию по демонизации России. По его мнению, еще 100 лет назад британские спецслужбы сговорились с партией консерваторов ради провокации против СССР.

Великобритания Россия

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