Судья из Варшавы попросил Лукашенко об опеке и политическом убежище

«Я хотел бы позволить себе обратиться непосредственно к президенту Александру Лукашенко. Я очень прошу прощения за мою смелость, но позволю себе попросить опеку, охрану президента и в целом Белоруссии», - сказал Шмидт.

Он уточнил, что еще не подал прошение официально. Находясь в Минске, мужчина написал заявление об отставке с поста судьи, пожаловавшись на угрозы и преследования со стороны властей за независимую политическую позицию. По его словам, теперь польские медиа выставят его шпионом, наркоманом, должником и предателем.

Серый кардинал Службы безопасности Украины Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран G7. На родине его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве.