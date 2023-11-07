Судно «Спасатель Карев» начало ремонт кабеля «Балтика» в Финском заливе

О неисправности кабеля российская сторона проинформировала финское ведомство еще 12 октября, тогда же «Ростелеком» сообщил о необходимости его ремонта на месте. Но начало работ попросили отложить из-за проведения расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. В итоге они стартовали 6 ноября.

Общая длина кабеля «Балтика» между Санкт-Петербург и Калининградом составляет порядка одной тысячи километров. Частично он расположен в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции. Около 377 километров приходится на финскую зону, в экономической зоне Швеции пролегает примерно 395 километров кабеля.