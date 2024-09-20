20 сентября 2024, 14:13

Судиться из-за водки «Хортица» запретили на Кипре

РИА «Новости»
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Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились того, чтобы суд приостановил разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, которая является правообладателем торговой марки водки «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на Арбитражный суд Подмосковья.

Компания GSH Trademarks Limited - часть алкогольного холдинга Global Spirits. Его основал украинский бизнесмен Евгений Черняк*.

Российские заводы «Родник и К» и «Русский север» производили алкоголь «Хортицы», «Мороши», «Первака» и других брендов холдинга. Ранее участники рынка связывали «Русский север» и «Родник и К» с украинским бизнесменом. Однако Черняк* отрицал свое отношение к активам в России, «Русский север» также опровергал свою причастность к Global Spirits.

В прошлом году Черняка* заочно арестовали в России по делу о финансировании терроризма. В июне 2024 года суд национализировал имущество юридических лиц, связанных с украинским бизнесменом, в том числе «Русский север» и «Родник и К».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Суд Кипр Алкоголь Заводы
20 сентября 2024, 13:54
Названо условие, при котором могут начаться переговоры США и Ирана
Unsplash
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Прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерному оружию могут начаться даже при победе на президентах выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Иран практически разработал свое ядерное устройство. В основном об этом говорят в Израиле. Поэтому как США, так и весь коллективный Запад заинтересованы в том, чтобы иранцы приостановили исследования в этом направлении.

«Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие», - подчеркнул Долгов.

Он также отметил, что при победе Трампа переговоры пройдут труднее. Однако даже республиканец не сможет их полностью заблокировать, потому что «на кону стоит слишком многое».

При этом глава комитета по разведке сената Марк Уорнер заявил, что законы США определили страны, которые входят в «клуб зарубежных противников». К их числу отнесли Иран, а также Россию, Китай, Северную Корею.

США Израиль Санкции Дональд Трамп Переговоры Оружие Иран
20 сентября 2024, 12:02
«Безжалостная война против человека». Пушков — о взрывах гаджетов в Ливане
Global Look Press
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Массовые взрывы гаджетов в Ливане — оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«После вирусов - новое слово в безжалостной войне против человека», - написал он.

По мнению сенатора, окружающая среда современных людей ухудшается и деградирует из-за того, что люди изобретают все новые способы уничтожения.

В Ливане 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. По официальной информации, погибли 37 человек, больше трех тысяч - получили ранения. Ливанцы, боясь новых взрывов, отключают телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны. Мария Захарова предупредила, что Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями в случае войны на Ближнем Востоке. Российская сторона серьезно обеспокоена развитием событий в Ливане. Ранее политолог Глеб Кузнецов оценил риски подрыва гаджетов по всему миру.

Массовые взрывы гаджетов в Ливане - оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Гаджеты Взрывы Войны Алексей Пушков Оружие Вирусы человека Ливан Вирусы Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 11:47
«Новый уровень». Россия назвала подрыв пейджеров в Ливане гибридной войной
Global Look Press
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Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.

«Рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана. Уже пострадали тысячи ни в чем неповинных людей. Организаторы <…> добивались разжигания масштабного вооруженного конфликта и вывода конфронтации на новый уровень, стремясь спровоцировать войну на Ближнем Востоке», - подчеркнула Захарова.

Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане. Произошедший теракт стал беспрецедентными в истории мирового сообщества.

Ливан потрясла серия взрывов. Детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», затем машины и мопеды обычных граждан. Погибли не менее 37 человек. Перепуганные ливанцы поспешили отключить все приборы : телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю ответом на взрывы в Ливане. По его словам, атаки только укрепили решительность движения, оно отомстит за теракт.

Массированная детонация пейджеров в Ливане - это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.

Мария Захарова Войны Россия История Ближний Восток Ливан Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 11:43
В МИД объяснили угрозы США ужесточить санкции против российской нефти
РИА «Новости»
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Планы США ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России — это один из элементов политико-психологического нажима, потому что в арсенале властей Штатов остались только угрозы и давление. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что введенные США санкции абсолютно нелегитимны.

«Они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира. <…> В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах», - сказал Рябков.

Ранее европейские политики по итогам саммита ЕС выпустили заявление, в котором Евросоюз сообщил о намерении разработать новый режим санкций против России в ответ на якобы дестабилизирующие действия страны за рубежом.

Планы США ужесточить санкции в отношении поставок нефти из России - это один из элементов политико-психологического нажима, потому что в арсенале властей Штатов остались только угрозы и давление. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США Санкции МИД РФ

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