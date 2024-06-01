01 июня 2024, 02:41

«Судебное сафари». Захарова — о планах фонда Клуни арестовывать российских журналистов

РИА «Новости»
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Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов — это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Про чету Клуни Захарова отметила, что они готовы делать деньги на чем угодно. В их понимание защита журналистов - это травля и уголовное преследование по этническому принципу.

«За русофобию на Западе хорошо платят. <…> Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», - резюмировала Захарова.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни попытается возбудить уголовные дела против российских журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеи фонда Клуни добиться ареста российских журналистов.

Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов - это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Европа Запад МИД РФ Аресты Русофобия
31 мая 2024, 21:21
«Никто не стоит выше закона». Байден — о решении суда по делу Трампа
РИА «Новости»
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Решение жюри присяжных признать лидера республиканцев Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов подтвердило принцип равенства перед законами США для всех граждан страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Был подтвержден американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона», - подчеркнул президент.

Так же он назвал безрассудными, опасными и безответственными заявления тех, кто называет дело Трампа сфабрикованными.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой компанией Trump Organization денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».

США Уголовное дело Суд Законы Дональд Трамп Джо Байден
31 мая 2024, 20:42
Польша объяснила кибератакой сообщения о мобилизации 200 тысяч человек
Unsplash
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Министерство цифровых технологий Польши заподозрило Россию в причастности к появлению в СМИ сообщений о частичной мобилизации. Ведомство заявило об этом в социальной сети Х.

В связи с возможной кибератакой Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры.

Польское Минцифры не привело доказательств о «причастности» России к распространению сведений о мобилизации.

Сведения о начале частичной мобилизации в Польше обнародовало государственное агентство РАР. Вскоре сообщение удалили. В публикации говорилось о призыве на военную службу 200 тысяч поляков с последующей отправкой на Украину.

Россия Польша
31 мая 2024, 20:39
США обвинили в попытке совершить в Грузии революцию
РИА «Новости»
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Получающие финансирование от США грузинские НПО пытались устроить в стране революцию. Об этом журналистам завил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова привело РИА «Новости».

«Финансированные в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», - заявил грузинский премьер.

Кобахидзе отметил, что необходимо пересмотреть грузино-американские отношения, их нужно «оздоровить». По его словам, это пойдет на пользу и грузинскому, и американскому народу.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подпишет закон об иноагентах вместо президента. Саломе Зурабишвили, скорее всего, не станет визировать документ, отметил спикер.

США Законы Отношения
31 мая 2024, 19:56
«Ничего общего со свободой слова». План ареста российских журналистов в Европе осудили
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В заявлении фонда Клуни о планах ареста российских журналистов в Европе нет ничего нового. Об этом в интервью сайту Lenta.ru заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

«В 2014 году <…> начали оказывать беспрецедентное давление, начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования», - отметил глава Союза журналистов России Шафир.

Он подчеркнул, что журналистов, которые в странах ЕС писали на русском языке или сотрудничали с российскими изданиями, арестовывали, задерживали и допрашивали.

«Ничего общего ни со свободой слова, ни со свободой распространения информации, ни с правами журналистов их действия не имеют», - резюмировал Шафир.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что в Европе необходимо начать аресты российских журналистов.

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