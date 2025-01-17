Судьбу TikTok в США предстоит решить администрации Трампа

Численность населения Китая к концу 2024 года стала на 1,39 миллиона меньше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного статистического бюро (ГСУ) КНР.

«Население Китая на конец 2024 года составило 1 миллиард 408 миллионов 280 тысяч человек (включает жителей 31 провинции, автономных районов, городов центрального подчинения, не включает жителей Гонконга, Макао и Тайваня и иностранцев), что на 1,39 миллиона меньше по сравнению с концом 2023 года», - рассказали в ведомстве.

Китайское ГСУ заявило, что за прошлый год в стране родилось более девяти с половиной миллионов человек, а умерли 10,93 миллиона граждан. Численность мужского населения в государстве оценивается в 719,09 миллионов человек, а женского - 689,19 миллионов человек.

Это уже третий год, когда население Китая сокращается. Впервые за 60 лет численность населения в стране уменьшилась в 2022 году. Тогда в КНР стало на 850 тысяч граждан меньше. На следующий год, в 2023-м, этот показатель снизился еще на 2,08 миллиона человек.

По данным о соотношении полов, на каждые 100 женщин приходится примерно 105 мужчин. На фоне проблем с демографией в КНР китайским мужчинам предложили искать себе жен в других странах , в том числе в России.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев считает, что Россия со своей стороны не заинтересована в подобных трансграничных браках , поэтому китайской стороне не стоит рассчитывать на какое-то содействие подобным программам.