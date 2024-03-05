05 марта 2024, 07:26

Судан выразил надежду на положительный ответ нового парламента по базе ВМФ России

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Соглашение с Россией о строительстве военной базы ВМФ в Судане рассмотрит новый парламент арабской страны после выборов. Предварительно, решение будет положительным. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Судана Али Садик Али.

Он назвал этот вопрос «особо чувствительным».

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства - позитивную рекомендацию», - заметил министр.

Договоренность о создании базы ВМФ России в Судане существует еще с 2020 года. Предполагается, что одновременно там будет находиться максимум четыре российских корабля одновременно.

Ранее построить военно-морскую базу на берегу Красного моря Судану предлагал Иран в обмен на поставки военной техники, однако получил отказ. Судан не захотел портить отношения с США и Израилем. База, если бы она появилась, могла бы использоваться для размещения военных кораблей и сбора разведданных.

Россия Армия Судан
05 марта 2024, 07:54
БРИКС решило создать независимую платежную систему
РИА «Новости»
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БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», - процитировала его «Газета.ru».

Ушаков пояснил, что это было бы комфортно для населения и бизнеса, не требовало бы серьезных затрат, а кроме того, эта платежная система была бы вне политики.

Помощник главы государства добавил, что Россия ищут пути для беспрепятственного экономического сотрудничества внутри БРИКС вопреки санкциям, занимается укреплением стратегического партнерства в разных сферах - от торговой до социальной. Юрий Ушаков назвал общей целью объединения создание условий для экономического роста всех входящих в него стран.

Ранее научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин предсказал, что страны БРИКС обгонят G7 и лидируют в мировой экономике.

Россия Деньги Экономика БРИКС
05 марта 2024, 07:49
Самолет рухнул возле шоссе на востоке США
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В американском штате Теннесси разбился небольшой самолет. Он рухнул возле шоссе, несколько человек погибли. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, сообщил телеканал News Channel 5.

Вечером 4 марта в Западном Нэшвилле разбился одномоторный самолет. Крушение произошло возле автомагистрали I-40 за магазином Costco и съездом на Шарлотт Пайк. Планер разлетелся на части и загорелся, здания и проезжавшие мимо машины не пострадали. Пожарная служба потушила огонь и собрала обломки.

«Мы опечалены потерей нескольких человек, находившихся на борту, но мы гордимся работой, которую все делают, чтобы стабилизировать ситуацию и убедиться, что не было дополнительных жертв», - сказала офицер по связям с общественностью пожарной службы Кендра Лоуни.

По одной из версий, у самолета возникли проблемы с двигателем и питанием. Федеральное управление гражданской авиации совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте начали расследование. Ведомства не уточнили, кто именно находился на борту воздушного судна.

На Карибах разбился частный самолет. Погибли пилот и три пассажира, в том числе дети.

США Авиация Самолеты
05 марта 2024, 07:28
Делегат из США заявил, что американцы хотят мира с Россией
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Многие американцы выступают за хорошие отношения с Россией, несмотря на агрессивную политику Белого дома. Об этом заявил РИА «Новости» глава делегации Соединенных Штатов на Всемирном фестивале молодежи Калеб Мопин.

«Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации», - подчеркнул он.

Делегат заверил, что «настоящие» Соединенные Штаты хотят быть частью новой мировой экономики, в которой участие принимают страны БРИКС и ЕАЭС, а не вставать на защиту хлипкого и уже разваливающегося империалистического порядка.

Мопин предположил, что если бы американские власти закрепили основанную на промышленности и росте экономику, то Россия и США могли бы сблизиться.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, решающую роль сыграет российский подводный флот. Он, как отметил американец, потопит перебрасывающие армию США в Европу корабли.

США Международные отношения Экономика
05 марта 2024, 07:28
Макгрегор призвал срочно перебросить тысячи военных к границе США с Мексикой
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Южная граница США в опасности, необходимо срочно перебросить к ней группировку из нескольких десятков тысяч военных. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор написал об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70 - 80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», - заявил он.

Дуглас Макгрегор поторопил армию. По его словам, война - последнее, в чем нуждались США в текущей ситуации.

Миграционный кризис стал камнем преткновения при утверждении бюджета правительства США. Республиканцы настояли на том, чтобы включить в пакет расходов на безопасность не только помощь Украине, Израилю и Тайваню, но и средства на укрепление южной границы. Бизнесмен Илон Маск заявил, что из-за слишком лояльной миграционной политики США стали убежищем для международных преступников.

Мексика США Пентагон Мигранты Армия

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