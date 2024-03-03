Судан отказал Ирану в строительстве военной базы на своей территории

Издание сослалось на информацию от советника по разведке лидера Судана Ахмада Хасана Мохаммеда. По его словам, страна получила от Ирана ударные дроны.

Затем иранские власти предложили передать военный корабль и вертолет взамен возможности строительства базы. Ее могли использовать для сбора разведывательной информации и размещения военных кораблей.

В США считают Иран очагом нестабильности на Ближнем Востоке. Проиранские группировки регулярно атакуют американские военные объекты в этом регионе. В начале февраля США поразили более 80 целей , связанных с КСИР и проиранскими формированиями в Сирии и Ираке.