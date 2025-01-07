Суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест президента Юн Сок Еля

«Южнокорейский суд повторно выдал ордер на арест подвергнутого импичменту президента Юн Сок Еля», - указано в сообщении.

В первый раз следователи столкнулись с трудностями при исполнении ордера на его арест.

Ситуация в Южной Корее обострилась в начале декабря 2024-го, когда президент страны Юн Сок Ель объявил военное положение, сообщили «Известия». Он объяснил это угрозой паралича власти, возникшей из-за попыток провести процедуру импичмента.

Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су, объявил о запрете деятельности парламента, политических партий и общественных объединений до отмены военного положения в стране.

В конце декабря суд выдал ордер на задержание Юн Сок Еля. Срок действия ордера истек 6 января. Однако адвокаты президента заявили, что теперь ордер на его задержание не имеет юридической силы.

В Южной Корее также возбудили уголовное дело против начальника президентской охраны Пак Чон Чжуна и его заместителя. Их обвиняют в том, что они мешали аресту президента Юн Сок Еля. Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями. Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента.