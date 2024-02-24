Суд вынес приговор бывшему канцлеру Австрии Курцу

«Себастьян Курц виновен», - заявил судья Михаэль Радастич.

Инстанция подтвердила, что экс-канцлер дал ложные показания перед парламентским комитетом. При этом суд оправдал Курца по обвинению в назначении его доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров холдинга OeBG.

Экс-канцлер назвал выдвинутые против него обвинения ложными и заявил, что с нетерпением ждет, «когда, наконец, откроется правда».

В России вынесли приговор бывшему депутату из Омска и его жене по делу о порнографии со школьницами. Женщине назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Народного избранника приговорили к 4,5 года колонии строгого режима.