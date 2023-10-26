Суд в Швеции оправдал россиянина по делу о шпионаже

Судья сделала вывод, что действия мужчины не являются шпионажем. Он находился под стражей с ноября 2022 года. На свободу россиянин вышел в начале октября текущего года.

По данным СМИ, речь идет о гражданине России, приехавшем 25 лет назад в королевство из Перми, в частности о россиянине Сергее Скворцове, который со своей супругой был совладельцем нескольких компаний, они занимались торговлей промышленным оборудованием. Россияне получили постоянный вид на жительство в Швеции в 1999 году, а спустя чуть более 10 лет стали подданными страны.

Шведская прокуратура сочла, что военная разведка РФ использовала предприятия Скворцовых, чтобы получать подсанкционные товары. Суд установил, что россияне не занимались шпионажем и сбором информации, которая могла быть итогом разведдеятельности, они всего лишь покупали товары.

Двух россиян ранее арестовали в Ливане по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.