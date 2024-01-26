Суд в России обязал Google вернуть 2ГИС обратно в свой магазин

В мае прошлого года американская корпорация убрала приложение из платформы. Как отметили в Google, такие меры приняли из-за необходимости соблюдения антироссийских санкций. До начала СВО компания «ДубльГИС» числилась в экосистеме «Сбера», попавшего под ограничения.

Летом 2023 года «ДубльГИС» обратилась в суд с иском против российского «Гугла», ирландского Google Commerce Limited и американского Google LLC. Компания потребовала признать недействительным отказ корпорации от распространения 2ГИС.

Ранее Таганский районный суд Москвы обязал Amazon выплатить более 200 миллионов рублей. Интернет-магазин не исполнил требование Роскомнадзора об открытии представительства в России.