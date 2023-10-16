Суд в Грузии одобрил основание для импичмента президента
Большинство судей Конституционного суда Грузии признали президента Саломе Зурабишвили виновной в нарушении основного закона. Председатель КС Мераб Турава заявил, что это может стать основанием для импичмента, сообщило РИА «Новости».
Шесть судей из девяти согласились с тем, что Саломе Зурабишвили нарушила положение конституции. Она 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года выехала за рубеж и представила интересы Грузии без согласования с правительством.
«Суд установил, что данное действие является нарушением конституции», - заявил председатель.
Мераб Турава подтвердил, что это можно использовать как основание для импичмента. Отстранять президента от должности или нет, решит парламент. У авторов инициативы - партии «Грузинская мечта» - 84 мандата в 150-местном парламенте. Если за отставку Саломе Зурабишвили проголосуют еще 16 членов других фракций, ее одобрят.
С большой долей вероятности импичмент президента Грузии состоится, заявил политолог Артур Атаев. Глава страны делала скандальные заявления и критиковала курс правящей партии.