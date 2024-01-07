Суд рассмотрит жалобу убившего 77 человек террориста Брейвика на жизнь в тюрьме-особняке

Кроме жалоб на содержание Брейвик часто судится с властями Норвегии, считая, что его заключение нарушает его права. Очередной судебный процесс начнется 8 января, напомнило издание Ringblad. Ответчиком по делу выступит Министерство юстиции Норвегии.

На этот раз Брейвик потребовал, чтобы ему разрешили приводить к себе гостей или дали возможность личного общения с другими людьми за исключением конвоиров и адвоката.

Представитель Генеральной прокуратуры Норвегии Андреас Хьетланд в комментарии журналистам заявил, что условия Брейвика и не слишком для него обременительны. Поэтому сложно представить, какие еще послабления он потребует. Он добавил, что годы заключений и работа психологов и психиатров не дали никаких результатов. Брейвик все еще остается опасным для общества.

Андерс Брейвик в июле 2011 года устроил серию взрывов в Осло и напал на молодежный лагерь на острове Утойя. Жертвами атак стали 77 человек, 151 получили ранения. В ходе судебного он признался в убийствах, но не посчитал их преступлениями. Он пояснил, что проведенные им теракты стали защитой белых жителей Норвегии от эмигрантов.

В сентябре 2020 года представляющий интересы Брейвика адвокат Ойстен Стуррвик заявил, что по заявлению своего клиента он подал заявление об условно-досрочном освобождении. Защитник напомнил, что заключенные получают такое право после восьми лет отбытия наказания. Дело рассматривали почти два года, но суд отказался отпустить Брейвика на свободу.

Речь идет о полноценном двухэтажном доме с собственной территорией для прогулок. Условия отбывания наказания Брейвик улучшал постоянными жалобами, осознавая, что на свободу ему уже не выйти. Формально, по приговору суда, в 2011 году ему назначили 21 год заключения. Но с возможностью продления неограниченное число раз каждые пять лет.