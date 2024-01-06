06 января 2024, 01:57

Суд посоветовал банку в Израиле разблокировать перевод Абрамовича

РИА «Новости»
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Суд Тель-Авива принял решение, что израильский банк «Мизрахи Тефахот» должен разблокировать пожертвование бизнесмена Романа Абрамовича поисково-спасательной организации ZAKA. Об этом сообщило издание Globes.

Абрамович пожертвовал организации сумму в восемь миллионов шекелей (это около 196 миллионов рублей). Но перевод был заблокирован банком «Мизрахи Тефахот» из-за санкций, введенных Евросоюзом и Великобританией. Тогда Абрамович и ZAKA подали в суд на финансовую организацию.

Судья Ярдена Серусси заявила, что склонна одобрить ходатайство, так как санкции Евросоюза не распространяются на Израиль, а перевод будет произведен с одного израильского счета на другой.

«Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет никаких сомнений в том, что они не распространяются на Израиль? Особенно когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время? Вы утверждаете, что банк соблюдает режим санкций, но в данном случае можно сделать исключение», - отметила она.

В июне прошлого года стало известно, что Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи футбольного клуба «Челси».

Израиль Банки Суд Санкции Евросоюз Роман Абрамович
06 января 2024, 01:30
«Преступники! Предатели». Немцев разозлил внешний вид Шольца в резиновых сапогах
РИА «Новости»
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Канцлера ФРГ Олафа Шольца, посетившего в резиновых сапогах зону масштабного наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт, местные жители встретили гневными криками и оскорблениями. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

В публикации назвали приезд Шольца второй попыткой поднять проблему наводнения на уровень канцлера, отметив, что в отличие от своего визита в Нижнюю Саксонию он решил предстать перед народом в резиновых сапогах ради политических очков. Государственный деятель явно пытался показать, что он близок к народу, а также продемонстрировать уверенность согражданам, отметило издание.

Только местные жители не оценили простоту стиля Шольца, а также не обрадовались его визиту. Возмущенные люди кричали, чтобы он возвращался домой. Канцлера не смутил холодный прием. Он занимался тем, что показывал свои резиновые сапоги фотографам.

Германия столкнулась с масштабными паводками в конце 2023 года. Плотины из-за мощных ливней не справились с водными массами, многие реки по всей стране вышли из берегов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Шольц вряд ли лишится кресла канцлера из-за скандалов и падения рейтинга доверия, но при этом не исключил проведения возможных досрочных выборов в 2024 году. По его словам, немцы не смогут добиться его отставки, а вот США - вполне, так как американские власти не устраивала позиция Германии по поводу помощи Украине.

Германия Наводнения Олаф Шольц
06 января 2024, 01:19
Американец попытался убить судью из-за «плохого дня»
РИА «Новости»
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Подсудимый накинулся на судью во время заседания в Лас-Вегасе. Мужчина объяснил свои действия «плохим днем», сообщило издание The New York Post.

«Мужчина, напавший в среду на судью Лас-Вегаса, сказал сотрудникам исправительного учреждения, что у него был плохой день, и пытался ее убить», -указали в статье.

Житель США с тремя судимостями накинулся на судью, когда та зачитывала приговор. Когда судебный пристав дала понять, что планирует вынести наказание в виде заключения, подсудимый перепрыгнул через скамью судьи.

После этого женщина упала и получила травмы, ее госпитализировали. На следующий день она вернулась к своим обязанностям.

Ранее в Рязанской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов. Его тело обнаружили в поселке Недостоево. В МВД заявили, что в пристава выстрелили несколько раз.

США Суд Преступления
06 января 2024, 00:24
Одним из террористов в Кермане был гражданин Таджикистана
РИА «Новости»
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Одним из двух смертников, устроивших взрывы в городе Керман во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

«Из двух террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена», - заявил замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади.

В результате террористического акта погибли 89 человек, в числе которых оказались 12 детей младше 15 лет. Ранения получили 284 человека, сообщило агентство IRNA.

Ранее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании правоохранителями нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане. Первый из них прогремел в 700 метрах от могилы генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции «Кудс», второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Взрывы Аресты Иран Убийство Касема Сулеймани Таджикистан
05 января 2024, 23:39
ВОЗ призвала снова носить маски на фоне роста заболеваемости COVID-19
Unsplash
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Нужно продолжать носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру. О мерах профилактики в соцсети Х напомнил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников», - указал он.

Глава ВОЗ посоветовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и в случае симптомов сразу же обращаться за медицинской помощью. По его словам, чтобы сохранить здоровье, нужно продолжать «использовать маски, вентиляцию и дистанцирование».

Власти Таиланда решили не вводить ограничения для туристов из России на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В конце декабря ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире увеличилось на 52%. Россия попала в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.

Коронавирус в России и в мире

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