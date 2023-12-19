19 декабря 2023, 21:17

Суд Польши приговорил 14 фигурантов дела о шпионаже в пользу России

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Ставшие фигурантами дела об участии в организованной российскими спецслужбами шпионской сети 14 иностранных граждан получили реальные сроки после признания вины. Об этом со ссылкой на решение окружного польского окружного суда Люблина сообщило издание Onet.

Журналисты напомнили, что обвинение изначально предъявили 16 участникам, но двое отозвали свои ходатайства и признании вины и теперь их ждет длительный судебный процесс.

По версии обвинения, участников группы завербовали российские спецслужбы и поручили им собирать информацию о работе железных дорог Польши, а также устроить теракт на одном из участков.

Среди обвиняемых оказались два белорусских студента, украинцы и один россиянин - игрок польской хоккейной команды. Среди участников группы также была девушка, которая получила минимальный срок в один год и один месяц лишения свободы.

Максимальное наказание в шесть лет тюрьмы получил обвиняемый по имени Артем. Также осужденных обязали выплатить штрафы в пять тысяч злотых в пользу Фонда правосудия и дополнительные выплаты на сумму от нескольких десятков тысяч злотых.

Кроме того трое осужденных уже в ближайшее время могут подать заявление на условно-досрочное освобождение, так как с марта они находились под временным арестом.

О задержании подозреваемого в шпионаже хоккеиста из России генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил 30 июня. По его словам, он стал 14-м участником шпионской группы. По решению суда, задержанного спортсмена арестовали на три месяца.

Попытки посольства России в Варшаве добиться встречи с арестованным соотечественником успехом не увенчались. Представитель дипмиссии Андрей Ордаш подчеркнул, что польский МИД проигнорировал все заявления.

По данным СМИ , задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев, который переехал в Польшу в 2021 году и начал выступать за местную команду.

Шпионаж Белоруссия Суд Россия Украина Польша
19 декабря 2023, 19:07
Украина и Британия договорились о многолетнем противостоянии России
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Власти Великобритании и Украины в ближайшие дни подпишут меморандум о военном сотрудничестве сроком на 10 лет. Один из пунктов предусматривает участие британского флота в поддержке ВСУ в контроле над побережьем Черного моря. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.

Кроме того, меморандум предусматривает обязательства Великобритании оказывать поддержку Украине в борьбе против России предоставлением военной и финансовой помощи, военно-морских активов, а также обмена данными разведки. Британцы также взяли на себя послевоенные гарантии безопасности в случае возникновения нового конфликта России и Украины.

Официальные лица королевства заявили, что страна сосредоточится на укреплении морских возможностей Украины, а также организует поставку дополнительных морских вооружений и два корабля для поиска мин в акватории. Офицеры военно-морского флота Великобритании уже организовали обучение украинских специалистов по разминированию глубоководных путей для предстоящих десантных рейлов.

В Министерстве обороны Великобритании отказались раскрыть дополнительные сведения о поставляемом Украине оружии, но уточнили, что новые поставки включат наземные и воздушные средства. Основное внимание уделят в обеспечении больше совместимости ВСУ и сил НАТО, чтобы украинские военные в будущем стали сдерживающим фактором нападения со стороны России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Париж заявил, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине и призвал другие западные государства следовать этому примеру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление британского министра, заявил, что риторика осталась прежней, но оказанием помощи Украине Великобритании придется заплатить истощением своих ресурсов.

Ядерное оружие Великобритания Россия Украина
19 декабря 2023, 17:45
Санкции против российских алмазов оценили в Минфине
РИА «Новости»
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Решение Евросоюза ввести ограничения на экспорт алмазов из России не принесет никакой пользы поддержавшим эти меры странам. Об этом РИА «Новости» сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Санкции вводят уже не в первый раз, мы видели последствия от них. Россия перенастроит на другие регионы свои рынки сбыты. Уверен, что тем, кто эти санкции вводил, это не принесет пользы», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что Россия держит под контролем существенную долю алмазного мирового рынка.

«Рынок бриллиантов и алмазов понятен. Он стабильный, временами, бывает, сокращается или увеличивается. Будем искать новые рынки, спрос есть», - добавил Силуанов.

В понедельник, 18 декабря, ЕС утвердил новый пакет санкций против России , которые в том числе предусматривают запрет на передачу, покупку и импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России есть пути обхода новых ограничений со стороны Евросоюза.

Минфин РФ Санкции Россия Евросоюз
19 декабря 2023, 15:11
Путин исключил военные действия против Европы
РИА «Новости»
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Россия не планировала воевать против Европы, несмотря на сообщения про это со стороны Запада. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

«Они нас пугают. Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да мы и сейчас не собираемся», - заявил он.

Путин отметил, западные страны, а именно США, сами развязали войну в 2014 году.

«У нас выбора не оставалось. Тем самым США решили для себя другую важную задачу. Их очень беспокоило сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами, пугали, что злобная России придет. Я же разговаривал с многими европейскими лидерами, они спрашивали: чего они нас пугают?» - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что Западу не нужна такая большая страна, как Россия.

«Я много раз им уже говорил, что не нужна им такая Россия, слишком большая. Поделить нужно, подчинить себе кусками, как они себе Европу подчиняют», - заключил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не откажется от выполнения целей специальной операции.

Россия Владимир Путин
19 декабря 2023, 14:56
Запад планировал поделить Россию на части — Путин
РИА «Новости»
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Запад с самого развала Советского союза начал работать с сепаратистами и террористическими организациями. Европа не скрывала, что хотела поделить Россию на части. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

Он отметил, что сразу после распада СССР Запад начал работать над «разложением» России. Для этого противник вступил в контакт с так называемой «пятой колонной», с террористами и сепаратистами.

«Запад самым активным образом начал работать с пятой колонной, с сепаратистами и террористическими организациями знал, с кем и для чего ему работать - для развала России», - сказал Путин.

Параллельно западные элиты не менее активно действовал на постсоветском пространстве.

Глава государства также сообщил об активизации НАТО у российской границы. По его словам, Запад до сих пор не отказался от агрессивных действий и «претензий на глобальное превосходство».

Запад Владимир Путин

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