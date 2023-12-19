Суд Польши приговорил 14 фигурантов дела о шпионаже в пользу России

Журналисты напомнили, что обвинение изначально предъявили 16 участникам, но двое отозвали свои ходатайства и признании вины и теперь их ждет длительный судебный процесс.

По версии обвинения, участников группы завербовали российские спецслужбы и поручили им собирать информацию о работе железных дорог Польши, а также устроить теракт на одном из участков.

Среди обвиняемых оказались два белорусских студента, украинцы и один россиянин - игрок польской хоккейной команды. Среди участников группы также была девушка, которая получила минимальный срок в один год и один месяц лишения свободы.

Максимальное наказание в шесть лет тюрьмы получил обвиняемый по имени Артем. Также осужденных обязали выплатить штрафы в пять тысяч злотых в пользу Фонда правосудия и дополнительные выплаты на сумму от нескольких десятков тысяч злотых.

Кроме того трое осужденных уже в ближайшее время могут подать заявление на условно-досрочное освобождение, так как с марта они находились под временным арестом.

О задержании подозреваемого в шпионаже хоккеиста из России генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил 30 июня. По его словам, он стал 14-м участником шпионской группы. По решению суда, задержанного спортсмена арестовали на три месяца.

Попытки посольства России в Варшаве добиться встречи с арестованным соотечественником успехом не увенчались. Представитель дипмиссии Андрей Ордаш подчеркнул, что польский МИД проигнорировал все заявления.

По данным СМИ , задержанным оказался 20-летний Максим Сергеев, который переехал в Польшу в 2021 году и начал выступать за местную команду.