Суд отклонил апелляцию Остина о замене смертной казни для организаторов теракта 11 сентября

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«Обвиняемые уже признали свою вину, что делает невозможным любое другое судебное разбирательство против них», - отметили в суде.

Министерства обороны и юстиции продолжат изучать дело, уточнили в статье. Ранее правительство ходатайствовало о переносе слушаний о признании вины главного подозреваемого в организации терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда.

RT напомнил, что три фигуранта дела о теракте 2001 года признали вину во всех инкриминируемых им преступлениях в обмен на отмену смертной казни.

Ранее жители штата Нью-Джерси зафиксировали в небе неопознанные беспилотники. Власти скрывают от граждан информацию о таинственных дронах, считают американцы. Местные жители уверены, что за управлением БПЛА стоит правительство США.