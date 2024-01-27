Суд ООН обязал Израиль за месяц наказать виновных в геноциде палестинцев

В суде призвали к срочному освобождению заложников, а также признали право палестинцев в секторе Газа на защиту от геноцида и самооборону.

Агентство уточнило, что суд ООН удовлетворил почти все требования ЮАР, кроме немедленного прекращения боев и отведения войск.

«И отсутствие этого пункта уже выставляют чуть ли не как победу Израиля, хотя в реальности начало процесса над страной, обвиняемой в геноциде, само по себе является огромным моральным поражением этого государства», - пояснили авторы статьи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал обвинение в геноциде Тель-Авива ложным и возмутительным. Он уверен, что «порядочные люди должны его отвергнуть».

Нетаньяху добавил, что никто не в силах остановить их от войны до полной ликвидации ХАМАС.

Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи сектору Газа. Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика, которая потребовала прекратить военные действия в Газе.