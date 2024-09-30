Суд над Марин Ле Пен начался в Париже

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Если суд признает Ле Пен виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в один миллион евро и лишение права избираться в органы власти в течение 5-10 лет.

В таком случае политик не сможет принять участие в выборах в 2027 году.

Слушания по делу Ле Пен продлятся до 27 ноября. Суд должен вынести решение в начале 2025 года.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после победы партии Ле Пен при голосовании в Европарламент.

В ходе первого тура партия главной соперницы Макрона стала лидером, по итогам второго тура политобъединение Ле Пен заняло третье место.