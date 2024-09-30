30 сентября 2024, 08:34

Суд над Марин Ле Пен начался в Париже

Global Look Press
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В Париже начался судебный процесс над политиком Марин Ле Пен и членами ее партии «Национальное объединение». Фигурантов заподозрили в отмывании средств Европарламента, сообщило РИА «Новости».

Если суд признает Ле Пен виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в один миллион евро и лишение права избираться в органы власти в течение 5-10 лет.

В таком случае политик не сможет принять участие в выборах в 2027 году.

Слушания по делу Ле Пен продлятся до 27 ноября. Суд должен вынести решение в начале 2025 года.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после победы партии Ле Пен при голосовании в Европарламент.

В ходе первого тура партия главной соперницы Макрона стала лидером, по итогам второго тура политобъединение Ле Пен заняло третье место.

Париж Суд Франция Выборы Марин Ле Пен
29 сентября 2024, 23:47
Норвегия задумала отгородиться от России забором длиной почти 200 км
Unsplash
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Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель допустила строительство оснащенного датчиками забора на границе с Россией. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Правительство Норвегии, по ее словам, рассматривает несколько вариантов укрепления безопасности на границе с Россией на севере Арктики. Среди них усиление мониторинга, наращивание численности пограничников и возведение ограждений. На последний, по словам Мель, норвежцев вдохновили финны.

«Пограничное ограждение очень интересно не только потому, что оно может служить сдерживающим фактором, но и потому, что оно оснащено датчиками и технологиями, которые позволяют определять, приближаются ли люди к границе», - сказала она.

Протяженность границы Норвегии с Россией составляет 198 километров. Мель заявила, что ограждение может появиться как на участке границы, так и по всей длине. По информации агентства, на единственном официальном КПП «Стурскуг» за последние несколько лет произошли всего несколько попыток незаконного проникновения.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией в 2023 году из-за потока просителей убежища, прибывших из третьих стран. Из-за этого пострадал бизнес на востоке страны.

Международные отношения Норвегия Россия
29 сентября 2024, 23:36
Президент Латвии упал с велосипеда и сломал пальцы
Freepik
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич упал с велосипеда во время велопробега. В итоге он сломал запястье и пальцы на правой руке, сообщил портал Delfi.

Советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис заявил, что перелом не скажется на работе политика. Ринкевич сможет писать и подписывать документы.

Латвийский лидер обратился в больницу на следующий день после падения с велосипеда. Врачи диагностировали у него переломы и наложили гипс.

О произошедшем президент написал в X. Он отметил, что его велосезон пока закончился. Также Ринкевич поблагодарил медиков «за помощь не очень умному пациенту».

В 2022 году похожая ситуация произошла с президентом США Джо Байденом, но у него обошлось без травм.

Американский лидер упал с велосипеда после прогулки перед журналистами и собравшимися гражданами. Свое падение Байден объяснил это тем, что у него возникли сложности со снятием обуви с педалей.

Латвия Джо Байден
29 сентября 2024, 21:37
Трамп назвал Харрис умственно отсталой
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Камала Харрис родилась умственно отсталой. Такое заявление сделал ее соперник, экс-лидер страны Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Висконсине, которое транслировали на YouTube-канале The Times.

«Президент США Джо Байден стал умственно отсталым. Камала такой родилась», - сказал он.

По мнению Трампа, только люди с психическими отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают сегодня жители США.

Республиканец Трамп уже не первый раз повергает критике своих соперников от Демократической партии. Ранее он напомнил, как Байден забывал имена и даты.

Политик указывал и на угрозы, которые несет собой состояние здоровья Байдена для США.

Он заявил, что во всем мире смеются над Штатами и скептически относятся к возможному президентству Харрис.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис
29 сентября 2024, 20:57
Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент
Unsplash
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» на парламентских выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции после голосования.

«Да, это была гонка на выбывание. Мы не заняли первое место. Сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие силу и разум», - сказал Нехаммер.

По его словам, все обещания партии будут воплощены в жизнь после выборов. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности организовать правительственную коалицию с правой «Австрийской партии свободы». Также он предложил сначала подождать окончательных подсчетов голосов.

В воскресенье в Австрии состоялись выборы в Национальный совет республики. По данным телеканала ORF, первое место заняла АПС с результатом в 29,1%.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Австрия Выборы

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