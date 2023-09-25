Суд на Украине оставил олигарха Коломойского в СИЗО

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«Апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения. Содержание под стражей до 31 октября остается без изменений», - заявил судья.

В начале сентября СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В итоге его арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 105 миллионов долларов. Коломойский отказался его вносить.

В феврале текущего года в доме олигарха провели обыски. После этого представители СБУ сообщили о разоблачении схем хищения в нефтедобывающей компании «Укрнафта».

По словам Коломойского, с момента заключения под стражу правоохранители не проводили с ним следственных мероприятий, а обвинение состряпали «на скорую руку».

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