Суд на Украине оставил олигарха Коломойского в СИЗО
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Трансляцию заседания проводило местное агентство УНН.
«Апелляционные жалобы защиты оставить без удовлетворения. Содержание под стражей до 31 октября остается без изменений», - заявил судья.
В начале сентября СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В итоге его арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 105 миллионов долларов. Коломойский отказался его вносить.
В феврале текущего года в доме олигарха провели обыски. После этого представители СБУ сообщили о разоблачении схем хищения в нефтедобывающей компании «Укрнафта».
По словам Коломойского, с момента заключения под стражу правоохранители не проводили с ним следственных мероприятий, а обвинение состряпали «на скорую руку».
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