Суд Евросоюза отказался снять санкции с корпорации ВЭБ.РФ

Россия не будет отзывать признание о независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом Lenta.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он прокомментировал информацию о подготовке Грузии к открытию посольства в Москве и отметил, что восстановление дипотношений выгодно обеим странам. Депутат не исключил, что в российской столице откроется дипломатическое ведомство, и выразил надежду на то, что контакты двух государств снова наладятся.

«Это может соответствовать действительности, а может быть пока еще только предположением», - констатировал парламентарий.

Затулин добавил, что главным камнем преткновения в отношениях двух стран осталось признание Россией Южной Осетии и Абхазии самостоятельными государствами. Он напомнил, что в Грузии временами обостряется «охота» за теми, кто поддерживал их независимость.

Ранее МИД Абхазии раскритиковал высказывание грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о желании присоединить республику. Дипломаты назвали это заявление популизмом.