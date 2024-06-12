Суд Евросоюза отказался снять санкции с корпорации ВЭБ.РФ
Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск российской госкорпорации развития ВЭБ.РФ с требованием исключения из санкционного списка. Это следует из опубликованного судебного решения.
«Иск отклонен», - следует из документа.
Уточняется также, что корпорация должна вдобавок к собственным расходам оплатить расходы, понесенные Советом ЕС.
ВЭБ.РФ настаивала на том, что при введении санкций Евросоюз допустил «ошибки в оценке фактов». Кроме того, представители госкорпорации посчитали нарушенными свои права на эффективную судебную защиту.
Ранее СМИ писали, что ЕС планирует ввести ограничения против российской судоходной компании «Совкомфлот» , занимающейся транспортировкой нефти. Под ограничения могут попасть 13 судов, которые, по версии Евросоюза, перевозят товары и технологии, которые Россия, в частности, использует для развития сферы обороны.