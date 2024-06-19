Суд ЕС отклонил иск Ротенберга о снятии санкций через полтора года рассмотрения

Провал швейцарской конференции по Украине заставляет Запад переходить к информационному нападению на страны, которые не поддерживают его позицию и не готовы рушить свои отношения с Россией. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Петр Колчин.

«Конечно, в первую очередь речь идет о Китае как крупнейшей экономике мира и важном экономическом партнере России. С учетом этих факторов КНР становится основной целью этих нападок. И НАТО пытается навязать Китаю выбор - или Запад, или Россия», - указал эксперт.

Подобная агрессивная политика вызывает раздражение в Пекине, подчеркнул он. Более того, это заставляет Китай все осторожнее относиться как к политическому, так и к экономическому сотрудничеству с США и их сателлитами.

«И в сложившейся ситуации КНР выгоднее работать с Россией. Во многом это вопрос престижа, авторитета, вопрос тех генеральных линий внешней политики, которые Пекин выстраивает на протяжении последних лет», - добавил Колчин.

В НАТО при этом сильны опасения, что Китай может активно помогать России в украинском конфликте, подчеркнул эксперт. На фоне этого западные страны уже сейчас вводят санкции , пока точечные, против тех акторов, которые могли бы как-либо помогать РФ.

Вместе с тем важно понимать, что какие-то глобальные экономические ограничения со стороны Европы против Китая будут иметь фатальные последствия для нее самой, предупредил Колчин.

«КНР одна из ведущих фигур на международной политической доске. Поэтому в складывающейся конфигурации скоро уже не Европа будет ставить ультиматумы, а Китай диктовать свою волю ей», - заключил он.

О том, что Китай не может поддерживать нормальные отношения одновременно и со странами Европы, и с Россией, ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я полностью согласен с тем, что у Китая не может быть и того, и другого одновременно» - указал он.

По его мнению, КНР не может продолжать поддерживать нормальные торговые отношения со странами Европы и в то же время оказывать помощь России.