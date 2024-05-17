Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро

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Под арест попали активы на 462,6 миллиона евро: ценные бумаги, недвижимость, деньги на счетах. В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов.

Два года назад Европейский центральный банк оказывает сильное давление на банк UniCredit, вынуждая его покинуть Россию. При этом акции банка не собирались продавать российским бизнесменам, покупателей искали в Китае, Индии и Турции.

Ранее в России арестовали активы зарубежных банков JPMorgan и дочерней компании Commerzbank. Суд заморозил счета, акции, ценные бумаги и недвижимость.