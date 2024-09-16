Стюардессы отравились неизвестным газом во время рейса в Сиэтл

Борт следовал с Гавайских островов в Сиэтл 12 сентября. Экипаж почувствовал странный запах в салоне, после чего четырем бортпроводницам в возрасте от 28 до 59 лет стало плохо.

Лайнер экстренно приземлился в Гонолулу, пострадавшие оказались на больничной койке. Состояние стюардесс удалось стабилизировать, но их длительное время тошнило. Также у женщин зафиксировали нарушение координации. Другим членам экипажа и пассажирам помощь врачей не потребовалась.

Ранее российские моряки отравились газом на сухогрузе в Турции. Судно стояло на якоре у причала Челеби. В результате отравления погибли 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов.