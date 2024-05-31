Стычки митингующих с полицией произошли у здания МИД Армении
Столкновения протестующих с полицией начались в Ереване возле здания Министерства иностранных дел Армении, сообщил корреспондент РИА «Новости». Правоохранители задержали 26 человек.
Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты, требовал от МИД высказаться по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана. Демонстранты хотели встречи с дипломатами.
«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 26 человек», - сообщили в пресс-службе МВД Армении.
Акции против правительства Никола Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна.
Ранее в Армении приостановили вещание Первого российского канала. Компания якобы задолжала теле- и радиовещательной сети страны деньги за 2,5 месяца.