Стволы с украинским акцентом. Откуда у боевиков ХАМАС американское оружие?

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Палестинские боевики показали, что явно хорошо знакомы с тактикой ВСУ и имеют соответствующий боевой опыт. Турки вполне могли обеспечить им командировку и возможность потренироваться в рядах украинской армии.

В то же время у ХАМАС достаточно своих людей и в Европе, особенно во Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Дании, Швеции и Норвегии. Кстати, с Соединенными Штатами у боевиков тоже нормальные отношения, так как американские власти считают их «умеренными» исламистами.

Власти Иордании сопротивляются, однако трудно сказать, как долго они смогут противостоять натиску радикалов, констатировал собеседник «360». Если конфликт не закончится быстро, есть угроза, что он станет интернациональным и таким образом подожжет весь регион.

Турецко-украинский след Востоковед, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в своем Telegram-канале высказал предположение, что ближайшими союзниками ХАМАС стали Иран и Турция. Последняя и могла оказаться тем самым каналом, через который палестинцы получали оружие с Украины.

Тем более что, по данным общей службы безопасности Израиля, националистично настроенные украинские мигранты (а их наберется пару десятков тысяч) активно работали на ХАМАС. Они отправляли множество фото и видео приграничных районов.





Едва ли сами Соединенные Штаты передавали оружие Палестине, отметил политолог. Во время военных операций израильтяне наверняка захватят какое-то оружие ХАМАС, и, если что-то подобное всплывет, скандал будет грандиозный. А в этом американцы не заинтересованны.

По словам Станкевича, турки на официальном уровне не могли вооружать боевиков: им это сейчас ни в коем случае не нужно. Однако в Турции хватает своих радикалов и противников Израиля: они могли найти источники оружия в той же Сирии и переправить его. Тем не менее подтверждений этому нет.

Чем вооружен ХАМАС Израиль подвергся массированной атаке палестинского движения ХАМАС утром 7 октября. В руках боевиков разглядели не привычные АК-47, а американские автоматические карабины М4. Среди прочих на это обратила внимание член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

Конгрессвумен предположила, что автоматы доставили через Афганистан с Украины. Тейлор-Грин заявила, что власти Соединенных Штатов и Израиля должны отслеживать серийные номера всего американского оружия, которое использует ХАМАС.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин допустил, что против армии Израиля могли применять и израильское оружие, переданное НАТО солдатам ВСУ. Вероятно, украинские чиновники сами же перепродали его боевикам по всему миру.

ХАМАС поддерживают исламские радикалы Довольно много исламистских группировок разной степени радикальности уже заявили о готовности поддерживать ХАМАС. Но, как подчеркнул политолог, речи о действиях на уровне правительств, пока не идет.





Поставки оружия нужно проверить Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич напомнил в разговоре с «360», что убегающие американцы бросили в Афганистане буквально горы оружия - примерно на 80 миллиардов долларов. Помимо этого, украинцы продавали вооружение на черном рынке - оно могло попасть в самые разные руки, в том числе ХАМАСу.