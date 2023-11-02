Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон ради акции протеста против обвинений в антисемитизме

Студенты подписали заявление о том, что ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта лежит на «экстремистском израильском правительстве». После этого, по информации СМИ, на больших экранах возле университетского кампуса показали фотографии студентов с подписью «Главные антисемиты Колумбийского университета».

На лекции Клинтон об участии женщин в мирных процессах собралось около 300 человек. Однако в это же время в холле проходила акция протеста с участием десятков людей - студенты требовали «немедленной юридической поддержки» пострадавших учащихся.

«Не прослушав даже половину лекции, около 30 студентов встали, собрав свои компьютеры и рюкзаки. <…> Они присоединились к другим протестующим», - указали в материале.

Участники акции ожидали встретить Хиллари Клинтон на выходе из зала, однако она ушла через черный ход.