Стубб стал лидировать в первом туре президентских выборов в Финляндии

В Финляндии начались выборы в президенты, лидеры гонки взяли курс на русофобию. Русская община в стране — третья по величине после финнов и шведов, но для россиян наступает «тяжелая пора». Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в стриме «360» с Еленой Кононовой рассказал, как далеко заходит финская русофобия и что делать семьям со смешанными браками.

В Финляндии начались выборы в президенты, лидеры гонки взяли курс на русофобию. Русская община в стране - третья по величине после финнов и шведов, но для россиян наступает «тяжелая пора». Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в стриме «360» с Еленой Кононовой рассказал, как далеко заходит финская русофобия и что делать семьям со смешанными браками.

Гей-парады и дети Политолог отметил, что хорошего ответа нет. Один из кандидатов и лидеров президентской гонки - экс-премьер Финляндии Александр Стубб - не только ратует за отдаление от России, но и поддерживает гей-парады, продвигает ЛГБТ*-сообщество.

«Финляндию ждет то же, что ждет Германию. То есть там будет, кроме русофобской политики, еще и продвигаться ЛГБТ*-повестка», - отметил политолог.

Подлесный добавил, что эта повестку будут также навязывать в школах. Труднее всего придется семьям со смешанными браками, в которых воспитываются двуязычные дети.

«И у них будет очень тяжелая пора, потому что будет не только доставаться родителям, но и детям», - предупредил политолог.

Он посоветовал таким семьям уезжать из Финляндии, если есть возможность.

Два аспекта Политолог отметил, что помимо проживания русских в Финляндии, есть еще два важных момента для России - торгово-экономический и военно-стратегический.

В торгово-экономическом аспекте будет то же самое, что США делают в Европе. Все отношения с РФ прекратятся, что обернется катастрофой для экономики Финляндии.

«Никакие попытки за счет других скандинавских стран или европейских выровнять экономическую ситуацию не получатся», - подчеркнул Подлесный.

США также проведут милитаризацию Финляндии, разместят в стране базы, подтянут ракеты, возможно, в ядерном снаряжении.

«Соответственно, Финляндия будет включена в список приоритетных целей для наших стратегических ракетчиков», - подытожил эксперт.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.