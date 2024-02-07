07 февраля 2024, 17:57

Строительство третьей линии «Арктик СПГ-2» приостановили

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Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне предположил, что строительство третьей линии проекта «Арктик СПГ-2» приостановили. Он добавил, что вторую линию все-таки запустят.

«Как я понимаю, они намерены запустить вторую линию, третья линия, по моему мнению, приостановлена, как я понимаю, но вторая линия, кажется, должна заработать», - процитировал бизнесмена «Коммерсант».

TotalEnergies - один из акционеров проекта «Арктик СПГ-2». Пуянне отметил, что при этом компания больше не находится в составе управления проектом, поэтому более подробную информацию предоставить не получится. Он сообщил однако, что рынком для поставок сжиженного природного газа с этого проекта станут другие регионы России, а не Европа.

Третью линию «Арктик СПГ-2» начали строить в октябре 2023 года в Мурманской области. Предполагалось, что все линии откроются до 2026 года.

В конце 2023 года в свете новых американских санкций «Новатэк», дочерней компанией которого является ООО «Арктик СПГ 2», объявила партнерам о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок с проекта. После этого из него вышли TotalEnergies и еще несколько зарубежных компаний.

Строительство Европа Санкции Заводы
07 февраля 2024, 17:21
«Надо помнить, как относятся к предателям». Валуев — о сменивших гражданство знаменитостях
Телеканал «360»
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Артисты и спортсмены, сменившие российское гражданство, уже никогда не смогут от этого отмыться. Об этом порассуждал депутат Госдумы Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

«Мы затрагивали тему „голой“ вечеринки - где-то рядом и тема поуехавших, поиспугавшихся, в том числе артистов, спортсменов, которые меняют сейчас гражданство. <…> Не время сейчас делать эти вещи. Они и в принципе некрасиво, нехорошо выглядят. Как может красиво выглядеть любой прообраз предательства? Как его ни назови, это клеймо на всю жизнь», - отметил он.

Валуев добавил, что даже если сменивших гражданство поначалу будут охотно куда-то звать, «чтобы всему миру показать, что Россию ломают, и спортсмены убегают», в итоге сломают и их самих.

«Их заставят вот за эту понюшку, которую они сейчас обретут, выступить против страны. Им поставят условие, - а если <…> они откажутся что-то говорить, им ответят: „Нет, ты скажешь, иначе нигде не выступишь, а назад тебя не ждут“. Поэтому им придется заключать договор с совестью», - рассудил Валуев.

Он отметил, что спортсменам не стоит воображать, будто «это просто другой паспорт» и можно будет потом вернуться. Депутат усомнился в том, что даже если они станут олимпийскими чемпионами, их в России будут носить на руках, звать куда-то, выставлять примером.

«Разве это пример? Надо помнить, как люди относятся к предателям в любой стране. С этим ощущением, с этой мыслью человек будет жить и не сможет от этого отвязаться, даже если он очень циничный. Жизнь - штука длинная. Вот Галкин* - кому он сейчас нужен там? Даже в зарубежье стали отменять его концерты», - резюмировал Николай Валуев.

В том же интервью он рассказал о разнице менталитетов русских и украинцев, оценил вероятность ядерной войны , а также ответил на вопрос о старении , поговорил о женской мудрости и о многом другом.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Спортсмены Россия Запад
07 февраля 2024, 15:58
Убыток компании Carlsberg составил почти 6 млрд долларов в 2023 году
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Группа компаний Carlsberg в прошлом году потеряла около 5,9 миллиарда долларов на фоне деконсолидации бизнеса в России. Об этом свидетельствуют отчеты одного из ведущих мировых производителей пива.

В целом за 2023 год убыток компании вырос почти в 40 раз и составил примерно 5,9 миллиарда долларов или 40,788 миллиарда крон. В 2022 году потери Carlsberg насчитывали 1,063 миллиарда крон.

В компании сделали вывод, что к таким колоссальным убытками привела деконсолидация бизнеса в России.

В начале октября прошлого года Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензии с «Балтикой». После этого российский производитель пива не сможет продавать напиток под брендами, принадлежащими датской компании. Соглашение осталось в силе до 1 апреля 2024 года.

В декабре 2023 года топ-менеджеров российской «Балтики» обвинили в работе в интересах Carlsberg Group. Подозреваемых задержали по делу о мошенничестве. Бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова заключили под стражу.

Россия Пиво Бизнес
07 февраля 2024, 14:36
Большинство республиканцев в Неваде проголосовали против всех на праймериз без Трампа
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Большая часть республиканцев на праймериз в Неваде проголосовала против всех кандидатов, поскольку там не было бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times.

Главным соперником Трампа на внутрипартийных выборах стала экс-посол при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В результате она набрала около 33%, а графа «против всех» получила более 60% голосов.

Экс-глава Соединенных Штатов является фаворитом президентской гонки от республиканцев. Трамп сам решил не принимать участие в праймериз. Он сделает акцент на конференциях, которые состоятся в штате 8 февраля.

От демократов в праймериз участвовал действующий американский лидер Джо Байден. Невада - демократический штат, его интересы в сенате представляет Кэтрин Кортез-Масто. Ее победа в 2022 году принесла парии контроль в верхней палате представителей.

Ранее Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за угроз в ее адрес. По данным СМИ, соперница Трампа столкнулась со «сваттингом» - недостоверными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
07 февраля 2024, 14:12
Утечка зараженной воды произошла на очистном оборудовании АЭС «Фукусима»
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Специалисты зафиксировали утечку на оборудовании по очистке радиоактивной воды на японской АЭС «Фукусима». Об этом сообщил оператор Tokyo Electric Power.

Вода с содержанием радионуклидов вытекала из трубы очистной установки.

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», - указали в отчете Tokyo Electric Power.

По информации газеты Asahi , всего из оборудования утекло 5,5 тонны зараженной воды. Концентрация радиоактивных элементов в жидкости составила 22 миллиарда беккерелей. В издании добавили, что в океан зараженная вода из очистного оборудования не попала.

Ранее специалисты после сброса воды с «Фукусимы» зафиксировали в море низкие концентрации трития - 10 беккерелей на литр. Этот показатель находится ниже границы так называемого уровня выявления. Допустимой нормой для питьевой воды считается концентрация в 10 тысяч беккерелей на литр.

Оператор АЭС «Фукусима» планирует с апреля сбросить в океан более 54 тысяч тонн воды за год, проинформировал RT. Сброс слаборадиоактивной воды будет проходить в несколько этапов.

Япония Коммунальные аварии АЭС

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