Строительство третьей линии «Арктик СПГ-2» приостановили

Артисты и спортсмены, сменившие российское гражданство, уже никогда не смогут от этого отмыться. Об этом порассуждал депутат Госдумы Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

«Мы затрагивали тему „голой“ вечеринки - где-то рядом и тема поуехавших, поиспугавшихся, в том числе артистов, спортсменов, которые меняют сейчас гражданство. <…> Не время сейчас делать эти вещи. Они и в принципе некрасиво, нехорошо выглядят. Как может красиво выглядеть любой прообраз предательства? Как его ни назови, это клеймо на всю жизнь», - отметил он.

Валуев добавил, что даже если сменивших гражданство поначалу будут охотно куда-то звать, «чтобы всему миру показать, что Россию ломают, и спортсмены убегают», в итоге сломают и их самих.

«Их заставят вот за эту понюшку, которую они сейчас обретут, выступить против страны. Им поставят условие, - а если <…> они откажутся что-то говорить, им ответят: „Нет, ты скажешь, иначе нигде не выступишь, а назад тебя не ждут“. Поэтому им придется заключать договор с совестью», - рассудил Валуев.

Он отметил, что спортсменам не стоит воображать, будто «это просто другой паспорт» и можно будет потом вернуться. Депутат усомнился в том, что даже если они станут олимпийскими чемпионами, их в России будут носить на руках, звать куда-то, выставлять примером.

«Разве это пример? Надо помнить, как люди относятся к предателям в любой стране. С этим ощущением, с этой мыслью человек будет жить и не сможет от этого отвязаться, даже если он очень циничный. Жизнь - штука длинная. Вот Галкин* - кому он сейчас нужен там? Даже в зарубежье стали отменять его концерты», - резюмировал Николай Валуев.

В том же интервью он рассказал о разнице менталитетов русских и украинцев, оценил вероятность ядерной войны , а также ответил на вопрос о старении , поговорил о женской мудрости и о многом другом.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России