«Сумасшедшее заявление из Германии! <…> В частности, оно нацелено на Россию. Эта немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», - написал он.

Флориал Филиппо заявил, что, во-первых, заявление Бориса Писториуса подтвердило стремление Германии к постоянной борьбе с Россией по самоубийственной для Европы инициативе США. Во-вторых, по его мнению, это стало свидетельством планов министра навязать Старому свету армию под немецко-американским руководством. Политик призвал Францию не поддерживать его идеи.

Борис Писториус заявил, что у Европы есть от пяти до восьми лет на перевооружение армии. Затем, по его прогнозу, страны могут столкнуться с новыми военными угрозами.