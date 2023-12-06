«Падение Зеленского происходит стремительно <…> Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им», - написал французский политик.

Филиппо напомнил про интервью мэра Киева Виталия Кличко, который обвинил Зеленского в авторитаризме. Французский политик назвал киевским режим «умирающим» и предложил прекратить отправлять деньги на его поддержку.

Ранее стало известно, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал Зеленского «проклятым нацистом и позором еврейского народа» за решение переименовать одну из улиц в городе Ладыжин в честь нацистского преступника Омеляна Грабца. Слова раввина передал бывший депутат Верховной рады Илья Кива, который пояснил, что сам Асман вместе со своей семьей находится в заложниках у киевских властей.