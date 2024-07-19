19 июля 2024, 00:04

Стрелявший в Трампа планировал убить не только его

РИА «Новости»
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Следователи Федерального бюро расследований заявили, что стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Крукс выслеживал члена британской королевской семьи, планируя совершить покушение и на него. Об этом сообщило издание Mirror.

Следователи взломали мобильный телефон стрелка, выяснив, что Трамп мог бы стать не единственной жертвой, если бы Крукса не ликвидировали. Помимо слежки за неназванным членом королевской семьи, он присматривался и к другим высокопоставленным «целям» - демократу и президенту Джо Байдену, директору ФБР Кристоферу Рэю и генпрокурору Меррику Гарленду.

В телефоне Крукса были фотографии действующего американского лидера, а также даты проведения митингов политиков и национального съезда Демпартии в августе.

Следователи выясняют мотивы покушения на Трампа, которые для них пока остаются «загадкой».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что заражение Байдена коронавирусом - идеальное время для Трампа, чтобы набрать политические очки. В глазах фанатов он уже стал «лидером, мучеником и героем», спасенный высшими силами для дальнейшего руководства США.

США Стрельба Дональд Трамп Королевская семья Британии Покушение на Дональда Трампа
19 июля 2024, 00:38
Лесной пожар в Турции подобрался к населенным пунктам
Freepik
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Сильный лесной пожар вспыхнул в турецком Измире. Из-за сильного ветра огонь добрался до населенных пунктов, сообщил телеканал A Haber.

Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир произошли в четверг, 18 июля. Сейчас пожарные тушат очаги между районами Газиэмир и Буджа в Измире.

По данным телеканала, для борьбы с пожаром в районе Зафер привлекли семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств и 11 машин для подвоза воды.

С наступлением темноты в районе пожара задействовали два вертолета ночного видения. В ролике также указали, что поднимающееся на несколько метров пламя продолжает распространяться под воздействием ветра.

Ранее крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. На месте работали десятки огнеборцев и подразделения лесхоза.

Вертолеты Турция Пожары Лесные пожары Машины
18 июля 2024, 22:45
Румынского депутата выгнали с заседания ЕП из-за намордника на лице
Freepik
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Депутат от Румынии и лидер партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ надела на себя намордник на заседании Европарламента. Об этом сообщила ее коллега Луис Лазарус в соцсетях.

Шошоакэ вывели из зала по требованию главы ЕП Роберты Метсолы за то, что она «выступала за свободу слова и веру в Бога».

Румынский депутат несколько раз прерывала выступающих с трибуны, а когда ее попросили покинуть помещение, она надела на себя намордник.

По словам Шошоакэ, так она выразила протест против выдвижения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Кроме того, политик выступила против помощи Украине. В частности, она напомнила, что «от военного груза в стране все дороги разрушены и румыны обеднели, помогая украинцам без передышки».

Ранее стало известно, что Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок во главе Еврокомиссии.

Депутаты Европарламент Румыния
18 июля 2024, 21:52
Демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена
РИА «Новости»
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В Демократической партии США приняли решение перенести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандидатуры Джо Байдена на выборах президента на начало августа. Об этом сообщило New York Times.

«Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить начало выдвижения Байдена на неделю, продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры», - отметили в сообщении.

Байден разочаровал демократов после своего провала на дебатах с Дональдом Трампом. Действующий лидер страны не договаривал предложения и терял нить своего выступления. После этого предвыборный штаб Байдена провел опрос среди избирателей о вице-президенте США Камале Харрис в качестве кандидата на предстоящих выборах.

Накануне Белый дом объявил, что у президента США Джо Байдена коронавирус и он уходит на изоляцию. Члены Демократической партии выберут окончательного кандидата на съезде в Иллинойсе, который пройдет с 19 по 22 августа.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы Демократическая партия США
18 июля 2024, 19:59
РФ осудила Чехию за ужесточение требований к российским паспортам
Unsplash
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Отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Он нацелен на ухудшение отношений между странами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости».

«Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью затруднить пребывание в стране российских граждан», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, мера усложняет нахождение в Чехии российских дипломатов. Таким образом Прага демонстрирует «авангард русофобской политики», обратила внимание официальный представитель МИД.

С 3 июля в Чехии начал действовать запрет на въезд в страну гражданам России без биометрического паспорта. С обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено, указывали в чешском министерстве иностранных дел..

Чехия Паспорта Россия

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