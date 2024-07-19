Стрелявший в Трампа планировал убить не только его
Следователи Федерального бюро расследований заявили, что стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Крукс выслеживал члена британской королевской семьи, планируя совершить покушение и на него. Об этом сообщило издание Mirror.
Следователи взломали мобильный телефон стрелка, выяснив, что Трамп мог бы стать не единственной жертвой, если бы Крукса не ликвидировали. Помимо слежки за неназванным членом королевской семьи, он присматривался и к другим высокопоставленным «целям» - демократу и президенту Джо Байдену, директору ФБР Кристоферу Рэю и генпрокурору Меррику Гарленду.
В телефоне Крукса были фотографии действующего американского лидера, а также даты проведения митингов политиков и национального съезда Демпартии в августе.
Следователи выясняют мотивы покушения на Трампа, которые для них пока остаются «загадкой».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что заражение Байдена коронавирусом - идеальное время для Трампа, чтобы набрать политические очки. В глазах фанатов он уже стал «лидером, мучеником и героем», спасенный высшими силами для дальнейшего руководства США.