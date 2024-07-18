18 июля 2024, 09:53

Стрелявший в Трампа оставил странное сообщение на игровой платформе

Global Look Press
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Перед покушением стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс оставил странное послание на игровой платформе Steam. Об этом сообщил канал Fox News.

«На платформе Steam, где геймеры покупают игры и общаются, Крукс написал: „13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий“», - указали авторы материала.

По данным журналистов, американская секретная служба получила сообщения о странном поведении Крукса за час до покушения. Его посчитали подозрительным: при себе у мужчины заметили дальномер и рюкзак.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела только ухо бывшего президента США. Во время покушения ранения получили несколько зрителей, один из них скончался. Предварительно, стрелок залез на крышу здания , которое находилось неподалеку от места проведения мероприятия. Его ликвидировали снайперы.

США Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
18 июля 2024, 11:07
Экспортеры столкнулись с проблемами с платежами между Россией и Китаем
РИА «Новости»
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Платежи между Россией и Китаем осложнились из-за расширения американских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным авторов материала, российские экспортеры столкнулись с проблемами при платежах. Представители отрасли сравнили торговлю с Китаем с азартной игрой. Трудности отмечаются и со стороны КНР. Китайские партнеры, по словам некоторых опрошенных топ-менеджеров экспортеров сырьевых товаров, испытывают трудности с платежами даже в юанях.

Проблемы затронули не только эту нишу, но и другие отрасли промышленности. Автодилеры уже предупредили о возможной приостановке импорта машин и запчастей к ним из-за сбоев в расчетах.

Постоянные представители Евросоюза решили продлить антироссийские санкции. Введенные ЕС рестрикции будут действовать ближайшие полгода - до конца января 2025 года.

Торговля Санкции Россия Евросоюз Китай
18 июля 2024, 10:13
Стало известно о сотнях россиян, ждущих очереди на убежище в Финляндии
Global Look Press
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В таможенные службы Финляндии поступило свыше тысячи заявлений от граждан России о предоставлении убежища. Об этом сообщил телеканал Yle.

По информации источника, среди них порядка 400 женщин. Рост очереди связан с изменениями политики Европейского союза по вопросам убежища. Теперь каждая страна должна самостоятельно разработать особенности обработки заявок от россиян.

Согласно новым инструкциям, каждое заявление будут рассматривать в персональном порядке. Чиновники обязуются изучить все последствия, которые могут наступить в случае отказа.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее подписал законопроект об ограничении приема иностранных граждан на границе с Россией. Политик признал, что сам документ противоречит Конституции, однако необходим для безопасности страны.

Ранее россиян предупредили об изъятии недвижимости в Финляндии.

Финляндия
18 июля 2024, 10:10
Пелоси предупредила Байдена о поражении на выборах
Global Look Press
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Экс-спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в частном разговоре с лидером страны Джо Байденом заявила, что его участие в выборах президента оставляет Демократическую партию без шансов на победу. Об этой беседе со ссылкой на источники сообщили CNN и Politico.

По их данным, Пелоси может публично призвать Байдена сняться с предвыборной гонки. При этом представитель экс-спикера не подтвердил эту информацию.

В разговоре с Байденом Пелоси заявила, что он не сможет победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа , приведя в качестве аргумента данные опросов, отметили собеседники CNN. Байден в ответ на это заявил, что знаком с опросами, которые прогнозируют его победу.

Источники Politico сообщили, что Пелоси также предупредила президента о том, что демократы будут чаще публично говорить о его политической слабости. Один из собеседников газеты подчеркнул, что Пелоси не хочет просить его уходить в отставку , но собирается сделать все, чтобы это случилось.

CNN уточнил, что беседа состоялась по телефону на минувшей неделе, но точная дата разговора неизвестна. В Белом доме информацию об этом комментировать отказались.

Выборы президента США
18 июля 2024, 07:14
«Лучше молчать». Пушков резко ответил на слова Дуды о войне с Россией
РИА «Новости»
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Заявляя о вероятном конфликте между Россией и НАТО польский президент Анджей Дуда, вероятно, сам не до конца понимает, о чем говорит. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее политик в беседе с Wirtualna Polska сказал, что победа России в украинском конфликте приведет к противостоянию с Североатлантическим альянсом. Он отмечал, что НАТО уже начал подготовку с боевым действиям с ВС России.

Пушков отметил, что высказывание Дуды это не просто риторика, он выражает мнение половины руководства стран-членов альянса.

«Дуда не конца понимает, видимо, что он сказал. Бывает такое. Большая жара сейчас в Европе, мозги плавятся у некоторых. Вывод: Дуда самонадеян. Такими были его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», - написал он.

Ранее прогнозы Дуды о войне России с Западом оценили в Кремле.

Россия НАТО Польша

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