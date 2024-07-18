Стрелявший в Трампа оставил странное сообщение на игровой платформе

«На платформе Steam, где геймеры покупают игры и общаются, Крукс написал: „13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий“», - указали авторы материала.

По данным журналистов, американская секретная служба получила сообщения о странном поведении Крукса за час до покушения. Его посчитали подозрительным: при себе у мужчины заметили дальномер и рюкзак.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. Пуля задела только ухо бывшего президента США. Во время покушения ранения получили несколько зрителей, один из них скончался. Предварительно, стрелок залез на крышу здания , которое находилось неподалеку от места проведения мероприятия. Его ликвидировали снайперы.