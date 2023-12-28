Стрелявший в Праге признался в письме в убийстве еще двух человек

Учительница младших классов в Великобритании обратилась в больницу с болью в ухе, а потом обнаружила там живого паука, который успел свить гнездо. Об этом написала газета The Sun.

Женщина рассказала, что сначала услышала треск в ухе, потом появилась сильная боль. Она обратилась к врачу и ей прописали лекарство от инфекции. Но боль не прекращалась, и тогда британка решила действовать самостоятельно.

«Тогда я решила сама посмотреть, что происходит с ухом и вставила микрокамеру. Когда я увидела изображение, я была в полном ужасе. Я понятия не имела, что это такое», - сообщила учительница.

При повторном осмотре врачи обнаружили в ушном канале паучье гнездо и паука размером с ноготь на мизинце. Медики извлекли насекомое, а женщине пришлось провести в больнице несколько дней.

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