Стрелявшего в Трампа человека ликвидировали

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«Один из присутствовавших был убит, стрелок также мертв. Еще один человек пребывает в тяжелом состоянии», - сообщила газета.

ЧП произошло в Пенсильвании, где Трамп выступал перед соратниками. Ему пришлось прервать выступление из-за начавшейся стрельбы. Пуля прошла в сантиметре от головы экс-президента, у него окровавлено ухо.

Трамп чувствует себя хорошо, его осмотрели медики. Спецслужбы начали расследование.

СМИ сообщили, что во время покушения на бывшего главу Белого дома погиб один человек. Подробности о жертве не сообщаются.