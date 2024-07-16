16 июля 2024, 12:33

Стрельбу по Трампу открыли с крыши здания, в котором находились снайперы полиции

Global Look Press
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Группа снайперов полиции Пенсильвании находилась внутри здания, с крыши которого шла стрельба по бывшему президенту США Дональду Трампу. Правоохранители использовали помещения в качестве наблюдательного пункта для предотвращения возможных атак. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Post.

Собеседники издания подчеркнули, что полицейские снайперы находились внутри здания, но не на крыше, с которой шел прицельный огонь по политику. По их словам, правоохранители прочесали все помещение, но на самый верх не выходили, чтобы не мешать снайперам секретной службы.

Источники добавили, что подозреваемый в покушении на Трампа 20-летний Томас Мэттью Крукс зашел в здание за 26 минут до начала стрельбы. Его заметил и даже сфотографировал один из полицейских округа Бивер.

Пока неизвестно, успел ли правоохранитель передать информацию сотрудникам Службы безопасности США, отвечавшим за безопасность Трампа.

Также появилась информация, что другой сотрудник полиции осматривал крышу за несколько мгновений до стрельбы, но быстро отступил, когда Крукс пригрозил ему оружием.

В пресс-службе полицейского отделения округа Батлер журналистам подтвердили, что полиция штата отвечала за безопасность здания фабрики AGR International Inc., с которого велась стрельба: постройка не находилась в зоне периметра безопасности государственных силовиков.

Это заявление подтвердил представитель секретной службы Энтони Гульельми, который подчеркнул, что ответственность за район, где находился стрелок, несла местная полиция.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники утверждал, что сотрудники Секретной службы США перед началом проведения митинга Трампа указывали на опасность крыши, с которой шла стрельба.

Оказавшийся под огнем бывший президент США Дональд Трамп получил ранение уха. Подозреваемого в покушении на политика Томаса Мэттью Крукса ликвидировали снайперы. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Стрельба Дональд Трамп Полиция Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 12:07
Венгрию призвали лишить права голоса в Евросоюзе после «путешествий» Орбана
РИА «Новости»
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Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico , ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Письмо подписала в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент ЕП Роберта Метсоле.

«Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», - указали в документе.

Орбан посетил Москву в начале июля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Спустя несколько дней премьер Венгрии отправился в Пекин. Также он побывал на Украине и в Соединенных Штатах. После этих визитов Орбан передал лидерам стран - членов ЕС предложения по решению украинского конфликта.

Венгрия Евросоюз
16 июля 2024, 10:34
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
РИА «Новости»
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Сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк журналисты получили американские визы с ограничением в передвижениях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство США выдало сотрудникам российских СМИ визы категории C2. Эта виза является транзитной, ее выдают людям, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Документ предполагает ограничение в передвижениях в 40 километров от центра Нью-Йорка.

Похожая ситуация с визами произошла в сентябре 2023 года, когда журналисты сопровождали Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда им также выдали визы типа С2.

Журналистам пула в январе выдали визы категории I - неиммиграционные для зарубежных журналистов с правом однократного въезда в страну. При этом такой тип документа не предполагает ограничений в перемещении.

Лавров прилетел в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля.

США Визы Сергей Лавров
16 июля 2024, 10:32
ФБР предупредило о возможной мести за покушение на Трампа
Global Look Press
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Министерство внутренней безопасности США и ФБР обеспокоились вероятностью актов мести за покушение на убийство кандидата на пост президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico.

«Представители Министерства внутренней безопасности США и ФБР сохраняют обеспокоенность по поводу возможности актов возмездия после данного нападения или повторения произошедшего», - отметили журналисты со ссылкой на документ, распространенный службами.

Авторы статьи уточнили, что в документе нет имен конкретных лиц. Однако в их число входят цели, «связанные с ближайшими выборами в США». Кроме того, специалисты напомнили об экстремистах, которые в прошлом уже совершали или планировали нападения на идеологических и политических оппонентов.

В прошлую субботу Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Пуля задела ухо политика, он потерял много крови.

ФБР
16 июля 2024, 10:27
Дональд Трамп оказался в компании Такера Карлсона на съезде республиканцев
Global Look Press
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Экс-президент Соединенных Штатов и бизнесмен Дональд Трамп расположился в компании сенатора Джей-Ди Вэнса и журналиста Такера Карлсона на съезде республиканцев в Милуоки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп разместился в первом ряду ложи для почетных гостей. Рядом с ним сели Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и Карлсон.

Это появление Трампа на публике стало первым после покушения, которое произошло в минувшие выходные в Пенсильвании. Молодой человек открыл стрельбу , пуля задела ухо кандидата в президенты США. Пострадали несколько человек, один из зрителей скончался. Специалисты Секретной службы ликвидировали стрелка во время ответного огня.

Как сообщила пенсильванская телестанция WPXI , полиции удалось засечь стрелка за полчаса до покушения. Он находился на крыше здания неподалеку от места проведения митинга.

США Дональд Трамп Такер Карлсон Покушение на Дональда Трампа

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