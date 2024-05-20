Стрельбу открыли на выпускном одной из школ США, есть пострадавший

По данным канала, ЧП произошло в одной из школ города Кейп-Джирардо, штат Миссури в США. Ранен школьник, его доставили в медучреждение города.

На месте происшествия работают полицейские, стрелка задержали. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы злоумышленника.

В начале марта в Филадельфии восемь подростков пострадали при стрельбе на остановке. Люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. В одного из подростков попало несколько пуль, его доставили в больницу в критическом состоянии.