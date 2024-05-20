20 мая 2024, 00:52

Стрельбу открыли на выпускном одной из школ США, есть пострадавший

Pixabay
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Один человек пострадал в результате стрельбы на выпускном в американской школе. Стрелявшего задержала полиция, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, ЧП произошло в одной из школ города Кейп-Джирардо, штат Миссури в США. Ранен школьник, его доставили в медучреждение города.

На месте происшествия работают полицейские, стрелка задержали. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы злоумышленника.

В начале марта в Филадельфии восемь подростков пострадали при стрельбе на остановке. Люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. В одного из подростков попало несколько пуль, его доставили в больницу в критическом состоянии.

США Выпускные Стрельба Школы Школьники Полиция
20 мая 2024, 01:44
Король Саудовской Аравии заболел пневмонией
РИА «Новости»
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У короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда обнаружили воспаление легких. Об этом сообщило агентство SPA.

«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», - отметили в королевской канцелярии.

Накануне стало известно, что Салмана бен Абдель Азиза поместили в больницу для прохождения медицинского обследования из-за болей в суставах и высокой температуры. Месяц назад 88-летний монарх уже проходил плановое медобследование в больнице в Джидде.

Ранее Саудовская Аравия выступила против планов конфискации Евросоюзом российских активов.

Больницы Саудовская Аравия Врачи
20 мая 2024, 00:42
Путин направил в Тебриз горноспасателей и самолеты для поисков вертолета Раиси
РИА «Новости»
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Россия направит отряд горноспасателей для помощи в поиске вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом написало иранское новостное агентство Tasnim.

По информации агентства, такое поручение дал российский лидер Владимир Путин. В Тебриз направят два передовых самолета, вертолеты и 50 профессиональных горноспасателей.

Вертолет, на борту которого летел иранский президент, совершил жесткую посадку в Восточном Азербайджане. Иран задействовал войска для поисков потерпевшего аварию вертолета. Турция направила более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, также к месту аварии вылетело два турецких вертолета.

Вертолеты Самолеты Россия Владимир Путин Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 00:13
До места крушения вертолета Раиси спасатели смогут добраться за 3 часа
РИА «Новости»
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Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси составит не менее трех часов. Об этом, как сообщили «Известия», заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.

По совам корреспондента государственного телевидения Ирана, которого процитировало агентство IRNA , видимость в районе проведения поисково-спасательной операции составляет всего 5-6 метров, проехать через эту местность крайне сложно.

По мнению израильских официальных лиц, Раиси едва ли выжил в результате авиакатастрофы, при этом они отвергли причастность страны к ЧП.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.

Время в пути поисково-спасательных бригад до предполагаемого места совершения аварийной посадки вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси составит не менее трех часов. Об этом, как сообщили «Известия» , заявил заместитель начальника операции Мохаммад Кабади.

Вертолеты Спасатели Авиакатастрофы Погода Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 23:59
Президент Ирана Ибрагим Раиси скончался — СМИ
Freepik
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Иранский лидер Ибрагим Раиси умер. Об этом сообщил автор The Atlantic Араш Азизи, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Азизи заявил, что иранские власти пытаются найти способ, как аккуратно сообщить народу о смерти президента и не вызвать панику в государстве. При этом подтвердить информацию о гибели Раиси журналист не смог.

«Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», - сказано в публикации.

Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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