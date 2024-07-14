Стрельбу на митинге в Пенсильвании будут расследовать как покушение на Трампа

«Стрельба на митинге бывшего президента Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на бывшего президента и предполагаемого кандидата от республиканцев», - написало издание.

Покушение на политика произошло за два дня до открытия съезда Республиканской партии, на котором Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на выборах-2024.

Действующий президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге, но не признал это покушением под предлогом, что у него недостаточно фактов в поддержку этой версии.