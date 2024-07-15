15 июля 2024, 21:35

Стрельбу на митинге Трампа вели из трех видов оружия

Pixabay
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Прогремевшие выстрелы на митинге в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в городе Батлер штата Пенсильвания велись из трех видов оружия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на результат исследования аудиозаписей Национального центра судебной экспертизы при университете Колорадо.

По данным авторов исследования, сначала прозвучали три выстрела из предполагаемого оружия А, для следующих пяти пуль использовали оружие B. Еще один выстрел оставил акустический импульс, сделанный из оружия С.

Кроме того, записи подтвердили, что стрелок находился на расстоянии в 360 - 393 фута (110 - 120 метров) от трибуны, где находился политик. При этом ФБР заявила, что стрелок действовал в одиночку и использовал для покушения на бывшего президента США полуавтоматическую винтовку, находясь на крыше здания.

Телеканал NBC News со ссылкой на источники уточнял, что во время подготовки митинга ответственные за охрану Трампа сотрудники Секретной службы США отмечали опасность прямого доступа на крышу и просили установить там дополнительные силы или взять здание под охрану. Как вооруженный стрелок проник на место, откуда вел стрельбу, сейчас устанавливают следователи.

Подозреваемым в покушении на Дональда Трампа стал 20-летний Томас Мэттью Крукс. Стрелка на месте ликвидировали снайперы. Политик в ходе стрельбы получил только ранение уха. На месте погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Стрельба Дональд Трамп Оружие Митинги Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 22:42
Молодая итальянка оставила завернутых в простынь близнецов умирать в шкафу
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В Италии 24-летняя девушка стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По версии следствия, жительница Реджо-ди-Калабрии завернула родившихся близнецов в простыню и бросила умирать в шкафу, сообщило издание L’Unione Sarda.

Тела младенцев нашла их бабушка. Пенсионерку смутил неприятный запах, она решила прибраться и отыскать источник зловония. В шкафу пожилая женщина увидела мертвых детей и обратилась в полицию.

В материале отметили, что подозреваемая в расправе над новорожденными молодая мать несколько дней назад обратилась с жалобами на свое самочувствие в местное отделение акушерства и гинекологии. Пока что ее наблюдают врачи.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела, чтобы провести вскрытие. Специалисты выяснят обстоятельства гибели близнецов и то, как у девушки проходили роды.

В Перми на два месяца арестовали женщину , которая призналась в убийстве девятилетнего сына. Ребенка она задушила, нанесла ему несколько колото-резаных ран, а спрятанное в чемодан тело отнесла к мусорным контейнерам.

В Италии 24-летняя девушка стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По версии следствия, жительница Реджо-ди-Калабрии завернула родившихся близнецов в простыню и бросила умирать в шкафу, сообщило издание L’Unione Sarda.

Италия Убийства Дети Врачи Женщины Полиция
15 июля 2024, 22:31
Трамп назвал своего кандидата в вице-президенты
РИА «Новости»
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Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс получил предложение занять пост вице-президента в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Об этом кандидат в президенты США сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», - написал он.

На этот пост также претендовали сенатор от Флориды Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

В субботу, 13 июля, на экс-президента США было совершено покушение.

В Трампа стреляли во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его тут же прикрыли агенты Секретной службы. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Дональд Трамп Выборы президента США
15 июля 2024, 21:07
Охранники Трампа предупреждали о опасности крыши, где находился стрелок
Pixabay
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Ответственные за охрану бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники Секретной службы указывали на опасность открытого доступа к крыше, откуда подозреваемый в покушении на политика вел стрельбу. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал NBC News.

Собеседники журналистов пояснили, что здание принадлежит компании по производству стекла. При этом сама постройка примыкает к открытой для всех выставке Butler Farm Show.

Поэтому доступ к крыше оставался открыт для всех желающих. Специалисты на это указали еще во время подготовки к предвыборному митингу «Кто-то должен был находиться на крыше или охранять здание, чтобы никто не смог забраться», - заявил один из источников, знакомый с планом подготовки мероприятия.

При этом он отметил, что здание не находится в периметре безопасности. Это расстояние стрелок легко преодолел выстрелом полуавтоматической винтовки.

Ответ на вопрос, как вооруженный стрелок-одиночка пробрался на крышу и открыл огонь по бывшему президенту страны, сейчас выясняют следователи.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что организация сотрудничала с местными правоохранительными органами по обеспечению безопасности мероприятия. В том числе, они предоставили группу снайперов, которых разместили на крышах близлежащих домов для устранения вероятных угроз.

Бывший президент США Дональд Трамп получил ранение уха во время стрельбы в штате Пенсильвания во время предвыборного митинга со своими сторонниками. Подозреваемым в покушении стал 20-летний Томас Мэттью Крукс , ликвидированный снайперами. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 21:03
Проплывшую шесть километров собаку спасли в Италии
Freepik
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Лабрадор Зигги выпал из лодки и проплыл шесть километров в поиска дома в Италии. Собаку спасла туристка, сообщило издание What’s the Jam.

Марко Чеккон и Маринелла Джаретта находились на лодке у острова Пеллестрина вместе с детьми и собакой. Неожиданно пес выпрыгнул из лодки в море.

Хозяева прыгнули за Зигги, но его быстро унесло течением. После возвращения на берег они попросили помощи в поисках домашнего любимца в соцсетях. Пять часов Чеккон и Джаретта не получали никакой информации.

Но потом им позвонила туристка по имени Ксения, которая заметила плывущего к берегу лабрадора. Это произошло рядом с деревней Сан-Пьетро, расположенной в 6,44 километра от Пеллестрины. Предполагается, что Зигги преодолел это расстояние по воде.

В Москве сотрудники экстренных служб помогли упавшей в воду собаке. Пес не мог выбраться сам, поскольку вдоль реки установлено бетонное ограждение. Его подняли на сушу и передали хозяйке.

Лабрадор Зигги выпал из лодки и проплыл шесть километров в поиска дома в Италии. Собаку спасла туристка, сообщило издание What’s the Jam.

Италия Собаки

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